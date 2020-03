Festa do Divino abre Subimpério a partir desta segunda-feira em Mogi

Em pouco mais de dois meses, Mogi das Cruzes dará início a uma de suas festas religiosas e folclóricas mais tradicionais da Cidade: a Festa do Divino Espírito Santo, que neste ano está em sua 407ª edição e ocorrerá de 21 a 31 de maio, sob o tema "Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade e conduzi-nos à santidade".

E sinal de que ela já está bem próxima de sua realização é a abertura de Subimpérios do Divino, que se espalham pelos quatro cantos do Município, como escolas, hospitais, empresas e órgãos públicos, anunciando que a festividade vai começar.

O primeiro a ser aberto e abençoado é o da Faculdade Paulo VI (Av. Francisco Rodrigues Filho, 248), no Mogilar. Será às 10 horas, com a bênção do bispo diocesano, dom Pedro Luiz Stringhini, e a presença dos festeiros Mauro de Assis Margarido (Maurinho) e Cícera Alecxandra de Oliveira (Alê), os capitães de mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha, membros da Associação Pró-Festa do Divino e professores e alunos da instituição de ensino superior.

A festeira Alê fala sobre a importância da instalação de altares em louvor ao Divino Espírito Santo, uma tradição iniciada há 27 anos: "O Subimpério é um momento muito importante das partes religiosa e cultural da Festa do Divino. Religiosa, porque os Subimpérios são instalados em diversos pontos, que se tornam um local de oração e encontro.

O Subimpério muda o ambiente, deixando-o mais harmonioso para quem deseja fazer ali, naquele espaço, a sua oração, o seu momento de reflexão. Coisas de Mogi das Cruzes".

Outros eventos

E a programação de pré-eventos da Festa do Divino seguem a todo vapor. No dia 14 de março (sábado), ocorre o 8º Chá Beneficente - Coroa do Divino, seguido de bingo -, às 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino.

E a última Coroa do Divino, de uma série de nove, está agendada para o dia 18 de abril.

No dia 21 de março, será realizada a "2ª Romaria da Festa do Divino na Casa da Mãe Aparecida - Pede à Mãe que o Filho atende". Até o momento, de acordo com os organizadores, já foram preenchidos 25 ônibus.

"A nossa meta é sair de Mogi com 30 ônibus. Por isto, reforço o convite para que todos participem deste lindo encontro nacional das Festas do Divino", reforça a festeira.

O valor da passagem é R$ 40,00. E no dia 24 de abril, com convites já à venda no valor de R$ 60,00, ocorre o jantar "Frango à Basilicata", tendo como grande atração musical o cantor Moacyr Franco.

Mais informações sobre a Festa do Divino e todos os pré-eventos que ocorrerão nos próximos meses que antecedem a festividade religiosa e folclórica podem ser obtidas pelo telefone (11) 4790-6835.