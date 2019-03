Mogi recebe na próxima quarta-feira peça infantil gratuita 'Viagem à Terra'

A cidade de Mogi das Cruzes recebe na próxima semana apresentações da peça infantil "Viagem à Terra" que vai abordar, de maneira lúdica, temas como preservação da natureza, valores culturais do campo e o cuidado com o meio ambiente.

O evento é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia Criativa por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura – ProAc, com o patrocínio da RUD Correntes Industriais Ltda e apoio do Grupo Komedi.

As apresentações, que são gratuitas e abertas ao público, acontecem na próxima quarta-feira, às 9h30 e 15 horas. Já no dia 27, às 9h30, no Centro Cultural.

Na quinta-feira, 14, o espetáculo será realizado no Theatro Vasques às 9h30 e às 15 horas.

Peça infantil

A peça conta uma história por meio dos personagens Alce, Boi, Tatu, Tucano, Capivara e Maritaca, trazendo muito entretenimento e informação para a garotada sobre os valores culturais do campo, a preservação da natureza, a relação do ambiente e dos animais, a importância da água e os prejuízos causados pela poluição.

O projeto infantil aborda uma linguagem simples e lúdica e tem por objetivo despertar o interesse das crianças para os valores do campo e a importância da preservação ambiental.

"É com muito orgulho e satisfação que apoiamos este projeto! Acreditamos que semeando o compromisso socioambiental em nossas crianças, poderemos de alguma forma transformar o futuro de nossa sociedade", ressalta Luciano Fernandes, Diretor Financeiro da RUD Correntes Industriais Ltda.