‘Mostra da Canção Suzano’ recebe inscrições até 30 de agosto

Compositores e intérpretes de todo o País têm até 30 de agosto (sexta-feira) para se inscreverem na primeira edição da “Mostra da Canção Suzano”. Essa ação, que busca valorizar a música popular brasileira e incentivar trabalhos autorais inéditos, é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura. Os interessados em participar podem consultar regulamento e formulário para cadastro no site da Prefeitura de Suzano.

Após encerramento das inscrições, caberá ao júri técnico, selecionado pela pasta, escolher 12 composições que deverão ser interpretadas e premiadas no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro), no dia 5 de outubro (sábado), às 19 horas. A premiação é no valor de R$ 1 mil para cada um dos selecionados para a mostra, tendo ainda troféus para as categorias melhor canção e melhor intérprete.

As inscrições só podem ser feitas por meio do formulário online, que está disponível desde o dia 8 de agosto no site da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br/web/cultura/mostra-da-cancao-suzano-2019). O participante deverá ser maior de 18 anos e poderá cadastrar apenas uma composição.

O concorrente, no momento da inscrição, deve preencher todos os campos do formulário online, fazer upload da canção na íntegra, em formato MP3 e tamanho que não ultrapasse 5 MB, e inserir a letra na íntegra da canção na extensão PDF sem o nome do autor.

Vale ressaltar que as composições precisam ser originais, com letras predominantemente compostas na língua portuguesa, e não podem conter plágios, adaptações ou versões de obras de outros autores.

O secretário municipal da Cultura, Geraldo Garippo, destaca que a ideia da “Mostra da Canção Suzano” é proporcionar oportunidade em que compositores possam difundir seus trabalhos e gerar um intercâmbio entre artistas das mais diversas localidades e estilos musicais. Para mais informações, o telefone de contato é o (11) 4747-4180.

Concurso de contos

A Secretaria da Cultura de Suzano também está com inscrições abertas para o concurso de contos "Despertar Literário na Cidade das Flores 2019", que vão até 30 de setembro (segunda-feira). O tema dessa edição é Direitos Humanos. Informações e o regulamento oficial da competição estão no site oficial da Prefeitura de Suzano.

Os concorrentes podem se escrever dentro de uma das duas modalidades de critério para julgamento: Estudantil e Livre, sendo que a primeira é para participação exclusiva de alunos do ensino médio devidamente matriculados. Como forma de premiação, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados de cada uma das categorias receberão R$ 500, R$ 400 e R$ 300, respectivamente.