Músico suzanense participa de reality 'Are You The One?' da MTV

O músico, modelo e ator suzanense Wallyson Gustavo, mais conhecido como Waah, de 25 anos, é um dos participantes da 4ª temporada do reality show "Are You The One? Brasil", transmitido pela MTV.

Ele conversou com o DS nesta semana e contou um pouco sobre sua participação - dificuldades e melhores experiências - dentro do programa, que vai ao ar, às 22 horas, todas as quintas-feiras. Em meio a risadas e sem dar spoiler, Waah falou que entrou no jogo realmente para encontrar o par ideal de sua vida.

Reality

"Are You The One? Brasil" é a vesão brasileira de um reality show de relacionamento que consiste no confinamento de homens e mulheres, em um destino paradisíaco com o objetivo de encontrar o seu par ideal. Nesta edição são 11 homens e 10 mulheres. Eles têm a missão de encontrar todos os dez pares ideais em dez semanas, e assim, faturarem o total de R$ 500 mil. O programa, apresentado pelo ator Caio Castro, foi gravado no final do ano passado, mas estreou apenas neste ano em 22 de fevereiro.

Em meio a tantos jovens que gostariam de participar do reality show, Waah disse que até ser escolhido passou por diferentes testes. E que durante eles, sentiu uma mistura de sensações. "Sentia-me feliz, mas ao mesmo tempo ficava com medo porque sabia que poderia ficar lá um mês, longe de todo mundo, onde teriam pessoas que eu não conhecia, com câmeras o dia inteiro gravando cada passo que eu iria fazer. Era como se estivesse indo para outro mundo mesmo", destacou.

Confinado em uma casa em Búzios, no Rio de Janeiro, durante 30 dias, Waah disse que passou por dificuldades e grandes experiências dentro do reality. Um dos pontos positivos ressaltado por ele foi se auto conhecer.

"A parte mais complicada é de você ir, passar pelo um confinamento antes, sem contato com o mundo de fora. La dentro às vezes também batia um choque de realidade, onde começa a lembrar das coisas do mundo aqui fora, da saudade da família e de amigos. Já a melhor experiência foi que ficamos - participantes - muito unidos. Galera virou uma família e fez eu me enxergar de outra forma. Isso porque conheci diferentes histórias e às vezes tirei conclusões erradas pela aparência da pessoa. No começo mesmo todo mundo fez um pouco disso com cada um", explicou.

Par perfeito

Em relação ao par ideal, o músico enfatizou que durante o programa se dedicou ao máximo para encontrar a pessoa certa. "Antes de ir, estava vivendo uma época mais do ‘De férias com Ex’ - outro reality da MTV - do que o próprio ‘Are You The One?’. A partir do momento que entrei na casa, realmente fui atrás do objetivo do jogo. Envolvi-me com pessoas, dormi, almocei, fiz prova, então são 30 dias de relação total. Se não virar o par ideal não vai virar nunca mais. Mas as coisas aconteceram naturalmente".

Questionado com quem ficou e qual das participantes foram mais sua "match", ele sorriu e disse que muitas emoções estão por vir.

"Até o segundo episódio eu fiquei apenas com a fotógrafa e também modelo Gabriela Boldrini. Tivemos uma sintonia, mas na primeira cerimônia deu para perceber que ela não era o meu par ideal. Então é só acompanhar para ver o que teremos nos próximos capítulos".

Para finalizar, Waah falou que já trabalha no meio artístico há anos e que pretende continuar.

"Trabalho bastante com musica, tenho o 3 Yeah, já fiz teatro e musicais, mas agora também estou migrando para o lado da moda. Tenho vocação para isso e tem tudo para crescer ainda mais com essa exposição do reality", completou.