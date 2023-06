Os desafios de ser empresário e presidente da ACE de Suzano

DS: Além de presidente da Associação Comercial de Suzano (ACE), você também é empresário. Conte um pouco da sua história.

Guarizo: Atualmente comando a "All Paper Gráfica e Embalagens", que fica na Avenida Antônio Marques Figueira, na região central de Suzano. Atendemos às médias e altas produções no segmento promocional, comercial e embalagens. Tenho muito orgulho em dizer que somos uma das maiores empresas gráficas do segmento na região.

DS: Desde quando é presidente da Associação Comercial de Suzano?

Guarizo: Na Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano o mandato é de dois anos. O início da atual gestão se deu em 10 de fevereiro de 2022 e se encerra na mesma data em 2024.

DS: O que faz o presidente de uma Associação Comercial? Qual o maior desafio neste cargo?

Guarizo: O presidente tem o papel de representar a entidade juridicamente e institucionalmente. Cabe ao presidente a gestão, no geral, com o apoio de sua diretoria e todo o corpo de colaboradores. Os cargos de diretoria da ACE Suzano não são remunerados, cabendo à diretoria o dever de cumprir os compromissos assumidos de forma voluntária e eficaz. O papel institucional do presidente é manter uma boa relação e parcerias com todas as demais entidades municipais, estaduais e federais, assim como ocorre em demais órgãos. O principal objetivo da ACE Suzano é fomentar a economia local, fortalecendo o comércio e a indústria da cidade para que haja crescimento e geração de renda.

DS: Qual a análise que você faz sobre o comércio de Suzano?

Guarizo: Hoje o comércio de Suzano é um dos mais fortes do Alto Tietê. Contamos com mais de 30 mil inscritos ativos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), divididos entre Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresários (MEs), Empresa de Pequeno Porte (EPPs) e empresas de grande porte. Temos uma economia muito forte, sendo que Suzano vem superando as demais cidades vizinhas na geração de empregos formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

DS: Quem é Rodrigo Guarizo em casa?

Guarizo: Durante o pouco tempo que tenho em casa gosto bastante de descansar a mente assistindo à televisão, lendo um livro ou passando algumas horas vendo humor na internet. Sou também um pouco de eletricista, pedreiro e encanador. Inclusive, minha família e amigos fazem muita referência àquele desenho em que o Pai Urso fazia as manutenções e reformas da casa, mas sempre acabava dando algo errado. Acredito que o importante é saber dividir seu tempo entre trabalho, família e fé.

DS: É casado? Tem filhos?

Guarizo: Sou casado com a Daniela Silva Costa há 13 anos. Nosso filho, Vitor Costa Guarizo de Mello, hoje tem 11 anos. Minha família é uma grande motivação para ir em busca do progresso. Minha companheira e parceira Dani sempre foi e é extremamente importante em minha carreira, pois juntos passamos por muitos desafios. E, para nosso filho, seremos sempre o exemplo. Isso me faz querer melhorar todos os dias como pai, empresário e cidadão.

Proprietário da "All Paper Gráfica e Embalagens", Rodrigo Guarizo Castro de Mello, tem 39 anos, e se divide entre sua empresa e a presidência da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. Começou suas atividades no trabalho ainda garoto, com apenas 14 anos, junto aos pais, Fernando Castro de Mello e Sonia Maria Guarizo Castro de Mello, em uma empresa familiar do segmento gráfico, fundada em 1982. Na entrevista de hoje ele conta um pouco de sua trajetória e como é o trabalho à frente da ACE.