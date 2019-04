Passos da Paixão em Poá deve reunir 10 mil pessoas no dia 19 de abril

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou na noite desta quinta-feira (11), no Teatro Municipal, do lançamento oficial do Passos da Paixão 2019, o maior espetáculo teatral ao ar livre do Alto Tietê. Também acompanharam a atividade o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP), Rodolfo Zaharansky, o vereador Saulo Souza e o presidente da Associação Cultural Opereta, Anderson Borges.

“Convido os poaenses e os moradores da região para esse espetáculo que será apresentado na Sexta-Feira Santa (19 de abril), às 20 horas, na Praça de Eventos. É um evento tradicional que conta com apoio da Prefeitura de Poá e chega a sua 20ª edição”, disse o prefeito Gian Lopes.

Realizado pela Associação Cultural Opereta e a Cia. Teatro Roda Mundo, a peça, que conta a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo promete mais uma vez surpreender a todos com sua produção artística. A apresentação deve reunir aproximadamente 10 mil pessoas.

Neste ano, pela primeira vez, as pessoas com deficiência auditiva contarão com intérprete de Libras, a Linguagem Brasileira de Sinais, durante todo o espetáculo para auxiliar este público na compreensão da história, que embora seja universal, sempre tem detalhes específicos ligados a temática de cada ano.

Outra novidade ficará por conta do palco. Diferentemente das últimas edições quando houve dois palcos, sendo um na área da concha acústica e o segundo atrás do pavilhão de exposições, a proposta para este ano é a criação de três palcos frontais com passarelas que interligarão as três estruturas, que somadas darão cerca de 40 metros de comprimento. Um desafio a mais para toda a equipe de produção e elenco.

A intenção é que as cenas aconteçam intercaladamente entre eles, criando um efeito de amplitude cênica, nunca antes vista na região.

Equipe

Em 2019 serão cerca de 140 pessoas envolvidas diretamente na realização do espetáculo. Somente no elenco são cerca de 60 pessoas. O processo de formação começou em janeiro deste ano. Em um primeiro momento houve um debate com filósofos, professores e especialistas nos assuntos que circundam o tema escolhido.

Para a edição de 20 anos, a Opereta e a Cia. Teatro Roda Mundo propuseram a temática “O Povo Brasileiro”, sob o olhar nos Sertões do Brasil, demonstrando essa preocupação com tudo que está à margem, nos rincões e nas periferias, desde sua riqueza cultural até suas mazelas sociais.

Em seguida começou a fase dos exercícios cênicos, oficinas técnicas, gravação dos áudios e os ensaios, que acontecem no salão do Serviço Social Batuíra, em Poá. Jovens, adultos e idosos aprendem técnicas de artes cênicas para emocionar o público na Sexta-Feira Santa.

Outras 60 pessoas estão envolvidas diretamente na produção do espetáculo, que inclui figurino, cenografia, iluminação, fotografia, maquiagem, sonorização, música, comunicação e mais 20 na equipe de apoio. Cerca de quatro meses de intenso trabalho que pretende, mais uma vez, surpreender o público na Praça de Eventos.

Jesus

A entrega dos personagens já foi realizada e o protagonista Jesus Cristo ficará com o operador de telemarketing Matheus Diniz de Oliveira, de 21 anos. Desde 2011 ele atua no Passos, tendo passado por diversos personagens.