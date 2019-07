Sinfônica de Mogi promove primeira edição de 'Oficina de Música para Instrumentistas' com atividades gratuitas

A partir do dia 23 de julho, a Sinfônica de Mogi das Cruzes dá início à primeira Oficina de Música do projeto, realizada em parceria com as Secretarias de Cultura e Educação do município. O cronograma do evento consistirá em aulas no período da manhã e tarde, prática individual e coletiva dos participantes, além de diversas apresentações que serão abertas também ao público de Mogi e região.

Nesta primeira edição, os inscritos puderam escolher entre 10 opções diferentes e gratuitas de cursos, que consistem em: flauta transversal, clarinete, saxofone, trompa, trompete, trombone, eufônio/tuba, percussão, regência e violino para professores.

A Oficina de Música foi criada com o intuito de promover o aperfeiçoamento técnico/musical de instrumentistas e profissionais de cordas, sopros e percussão, o que, por fim, ampliará o repertório e o nível técnico do estudante de música de Mogi e região.

Esta oficina também marca o aniversário de dois anos do gerenciamento da Sinfônica de Mogi das Cruzes à frente do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação. “Com mais de 11 mil alunos da rede pública recebendo aulas de música nas escolas, ter um evento deste porte também torna Mogi das Cruzes uma referência para o estudo dos futuros musicistas do país”, disse o diretor artístico da Sinfônica, Lelis Gerson.

Ao todo, mais de 200 pessoas realizaram a inscrição, formando uma faixa etária abrangente de 12 a 50 anos. Além disso, muitos dos inscritos são de outros municípios, como Suzano, São Paulo, Guarulhos e até Caraguatatuba.

APRESENTAÇÕES DA OFICINA

A Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes será a responsável pela abertura da Oficina, repetindo o repertório que apresentou há poucos dias no Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. A programação de concertos gratuitos continua na quarta-feira, com duas apresentações: o Quinteto de Sopros da Sinfônica Mogi, e o recital da dupla Marcos Pacheco (trombone) e Lucas Metler (piano), ambos no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, a partir das 19h30.

Nesta quinta-feira, a Camerata de Cordas da Sinfônica Mogi se apresenta sob a regência de Cleber Felipe, a partir das 19h30 no Ciarte. Na sexta-feira, a Banda Sinfônica Infantojuvenil faz sua estreia no palco do Theatro Vasques. Formada por alunos de 12 a 18 anos do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”, este grupo passou por um processo seletivo no início do ano. A Banda está sob a coordenação de quatro profissionais do projeto, que se revezam na regência durante os ensaios e concertos. A banda escolar “CEMPRE Prof. José Limongi Sobrinho” também se apresenta neste dia.

O encerramento fica por conta da banda sinfônica que será formada pelos próprios alunos da Oficina. Este último concerto começa às 11h, na Praça Coronel Almeida, e será a oportunidade de conferir a prática de banda proposta nos três dias de aulas.

CONCERTOS ABERTOS AO PÚBLICO:

23/07 (terça-feira) – abertura da Oficina com a Banda Sinfônica de Mogi das Cruzes às 20h, no Theatro Vasques.

24/07 (quarta-feira) – recital com o trombonista Marcos Pacheco e o pianista Lucas Metler às 19h30, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

25/07 (quinta-feira) – Camerata de Cordas da Sinfônica de Mogi das Cruzes às 19h30, no Ciarte.

26/07 (sexta-feira) – Banda Sinfônica Infantojuvenil formada por alunos do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola” e banda “CEMPRE Prof. José Limongi Sobrinho”, às 19h30, no Theatro Vasques.

27/07 (sábado) – Banda formada pelos alunos da Oficina, às 11h, na Praça Coronel Almeida