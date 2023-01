Suzano Shopping recebe Encontro de Cosplay no sábado (28)

Personagens de games, filmes, animes e mangás e de todo o universo da cultura geek vão agitar o Suzano Shopping. Neste sábado (28/01), a partir das 15h, o empreendimento sediará o Encontro de Cosplay.

Fãs da cultura geek estão convidados a interagir e se divertir com os cosplayers. O encontro acontecerá no espaço "Game de Férias", em frente ao Puppy Play, no corredor da expansão. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

E por falar em diversão, ainda dá tempo de brincar no “Game de Férias", um local equipado com diversos videogames para a garotada jogar à vontade, das 14h às 19h, até dia 31 de janeiro, também gratuitamente.

O Suzano Shopping também conta com atrações com bilheteria, como a Funny Toys, especializada em recreação infantil, com brinquedos como piscina de bolinhas, escorregador, cama elástica, entre outros.

Tem ainda parques de diversões como Puppy Play e Ben Park, carrinhos elétricos para passeios pelos corredores do shopping, o circuito temático Robot#Tron, inspirado no mundo dos robôs, instalado na praça de eventos, e o Big Fun, um complexo de brinquedos infláveis gigantes, no estacionamento do shopping.

Bomboliche Sports Bar e o Up Trampolim Park, feira de livros da Boralê e as telonas do Centerplex complementam as opções de diversão para os visitantes, que ainda podem aproveitar as variedades gastronômicas da praça de alimentação, cafeterias e quiosques.



Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é único na cidade e se tornou ponto de encontro e referência para compras, serviços, alimentação e lazer. A HBR Realty é responsável pela gestão e administração do espaço, e também pelas melhorias e modernização implantadas no empreendimento.

As lojas abrem de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h; a Praça de Alimentação está em operação todos os dias das 11h às 22h. O shopping está localizado na Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: www.suzanoshopping.com.br ou (11) 2500-7940.



SERVIÇO:



“Férias radicais no Suzano Shopping”



Encontro de Cosplay - 28 de janeiro (sábado), às 15h.

Game de Férias - Até 31 de janeiro, das 14h às 19h.

Onde: Espaço em frente ao Puppy Play, no corredor da expansão.

Quanto: Atividades gratuitas.

Público-alvo: Todas as idades.

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Jardim Iraí – Suzano/SP.

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br ou (11) 2500-7940.