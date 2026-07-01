Ampliação do efetivo da PM

O Estado vai ampliar o número de policiais e viaturas nos municípios.

Nesta semana, o Governo de São Paulo autorizou a abertura de concurso público para o preenchimento de 4 mil cargos de aluno-soldado da Polícia Militar. A deliberação foi publicada na edição desta segunda-feira (29) no Diário Oficial do Estado.

Além da autorização para a abertura de um novo concurso com 4 mil vagas, o Governo de São Paulo já está com outro processo seletivo em andamento para ampliar o efetivo da Polícia Militar. No início deste mês, foi publicado o edital para o preenchimento de mais 2 mil vagas para o cargo de soldado.

O aumento do efetivo e da frota de viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo é fundamental para reduzir o tempo de resposta a emergências e garantir maior ostensividade. Com mais recursos, os municípios ganham capilaridade no patrulhamento preventivo, inibem a ação de criminosos e aumentam a sensação de segurança dos moradores.

Além das vagas para soldados, o Governo de São Paulo também mantém concurso em andamento para o preenchimento de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar. As inscrições seguem abertas até 15 de julho.

Os aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital, com duração de quatro anos e remuneração inicial de R$ 5.460,65 para o cargo de cadete da PM.

Para acompanhar a evolução dos desafios de segurança e o reajuste das corporações, a Secretaria da Segurança Pública realiza entregas constantes de veículos, armamentos e contratações para repor e ampliar o contingente em todo o território paulista.

A ampliação da frota de viaturas e motocicletas aumenta o raio de patrulhamento, dificultando a ocorrência de crimes contra o patrimônio e a vida.

Também contribui para agilidade no atendimento.

Viaturas em maior quantidade e com sistemas de rastreamento modernos permitem que o socorro e a interceptação ocorram de forma rápida e segura para os policiais.

Um efetivo fortalecido facilita a criação de laços de confiança com a comunidade, permitindo que as forças estaduais atuem em conjunto com as Guardas Municipais na prevenção da violência.

As viaturas não apenas representam a presença física das forças de segurança, mas também são ferramentas essenciais para responder rapidamente a incidentes, prevenir crimes e manter a ordem pública. Além disso, o controle adequado das viaturas permite o monitoramento eficaz das operações em tempo real, garantindo que os recursos sejam alocados de maneira inteligente e estratégica. A capacidade de rastrear e gerenciar as viaturas não apenas melhora a eficiência das operações policiais, mas também aumenta a segurança dos próprios agentes, proporcionando uma resposta mais rápida e eficaz em situações de emergência.