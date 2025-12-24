Aberto ao tráfego

O Alto Tietê passa a ser uma das regiões beneficiadas no Estado de São Paulo com as obras logísticas, de estrutura viária, entregues pelo governo.

Um trabalho importante de ligação de rodovias e acessos para escoamento de mercadorias da indústria da região e ainda de facilidade para os motoristas chegarem ao seu destino.

O Alto Tietê praticamente fecha um ciclo com acessos a diferentes regiões do Estado.

Nesta semana, por exemplo, o governo estadual entregou uma obra muito importante.

Inaugurado pelo Governo de São Paulo na segunda-feira (22), o primeiro trecho do Rodoanel Norte, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, teve tráfego liberado nesta terça-feira (23) às 6 horas. Esta primeira entrega do Rodoanel Norte liga as rodovias Presidente Dutra (BR-116) e a Fernão Dias (BR-381).

O trecho marca a retomada de uma obra estratégica para o sistema viário paulista, após mais de uma década de paralisações e reformulações contratuais. A previsão é que 40 mil veículos passem pelo trecho diariamente, mais da metade deles caminhões e carretas.

O trecho inicial do Rodoanel Norte tem 24 quilômetros de extensão, compreendidos entre os quilômetros 129 e 153 do traçado total. A rodovia foi projetada com três faixas de rolamento por sentido em toda a extensão, padrão que amplia a capacidade de circulação de veículos em um dos principais corredores logísticos do estado.

Além da ligação direta entre Dutra e Fernão Dias, o traçado também se conecta ao Trecho Leste do Rodoanel, na região da Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guarulhos. Assim, o Rodoanel Norte já permite a integração com outros eixos rodoviários sem a necessidade de passagem pelas marginais Pinheiros e Tietê, na capital.

Um dos principais destaques na estrutura do primeiro trecho do Rodoanel Norte é a construção duas estruturas de túnel (com vias de ida e volta) sob a Serra da Cantareira, que somam dois quilômetros. Com isso, o projeto reduz intervenções diretas na superfície de uma das reservas ambientais da Grande São Paulo. Além dos túneis, o projeto inclui viadutos, pontes, entre outras estruturas para garantir a fluidez do tráfego.

O projeto do Rodoanel Norte também busca mitigar impactos ambientais. Nesse sentido, o primeiro trecho entregue conta com passagens subterrâneas de fauna com monitoramento para evitar incidentes como o atropelamento de animais.

Segundo o Estado, o primeiro trecho do Rodoanel Norte será equipado com sistemas de monitoramento e operação, que incluem 32 câmeras inteligentes distribuídas ao longo do trajeto, incluindo túneis. As imagens serão acompanhadas em tempo real por um Centro de Controle Operacional (CCO), localizado no quilômetro 156, responsável por apoiar a gestão do tráfego, a resposta a ocorrências e a segurança dos usuários.