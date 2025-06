Ajude a Apae de Suzano

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) são organizações não governamentais (ONGs) sem fins lucrativos que trabalham para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, assim como de suas famílias. Elas oferecem atendimento educacional especializado, saúde, assistência social e defesa de direitos.

As Apaes são um pilar fundamental no apoio e desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e múltipla no Brasil. Presentes em milhares de municípios, essas instituições filantrópicas oferecem um leque de serviços que abrangem desde a estimulação precoce até o ensino fundamental, profissionalização e inclusão social.

Seu trabalho é guiado pela premissa da inclusão e da autonomia, buscando garantir que cada indivíduo com deficiência tenha acesso a oportunidades que promovam seu potencial máximo. As Apaes contam com equipes multidisciplinares, incluindo terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas e educadores especializados, que desenvolvem planos de atendimento individualizados.

Além do suporte direto às pessoas com deficiência, as Apaes desempenham um papel crucial no apoio às famílias, oferecendo orientação, acolhimento e um espaço de troca de experiências. Elas também atuam na defesa de direitos, promovendo a conscientização e a luta por políticas públicas que garantam a dignidade e a cidadania plena de seus assistidos.

Em Suzano não é diferente. A entidade está em busca de ajuda. Atualmente, a associação atende cerca de 300 pessoas, sendo 110 adultos, que ficam na parte da educação, e 190 crianças, que estão na área da saúde. A fila de espera, atualmente, é de cerca de 540 pessoas.

A Apae está buscando recursos para poder fazer a ampliação de seu espaço e, consequentemente, de seus atendimentos, além de diminuir a fila de espera.

O pix é o CNPJ: 49.908.742/0001-09.