O selo "Amigo da Pessoa com TEA" é um reconhecimento oficial a instituições públicas e privadas que promovem a inclusão e o acolhimento. Ele é fundamental para combater o capacitismo, orientar famílias sobre locais seguros e incentivar o desenvolvimento de práticas de atendimento humanizadas e acessíveis.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, foi um dos municípios recebeu o selo.

A certificação reconhece instituições públicas e privadas que desenvolvem práticas inclusivas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Garante às famílias e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que o local possui adaptações estruturais ou atitudinais, reduzindo barreiras sensoriais e sociais.

Motiva empresas e órgãos governamentais (a exemplo da rede de ensino) a capacitarem seus funcionários e aprimorarem a prestação de serviços.

A iniciativa tem como objetivo valorizar ações que contribuam para a promoção da inclusão, da acessibilidade e da garantia de direitos.

Suzano foi destaque pela elaboração do projeto de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) de baixa tecnologia, desenvolvido pelo Núcleo de AEE em parceria com o espaço de estimulação precoce. A proposta tem como objetivo incentivar e possibilitar que crianças que ainda não desenvolveram a fala consigam estabelecer uma comunicação funcional e efetiva.

O trabalho busca garantir o direito à comunicação e ampliar as oportunidades de interação, aprendizagem e participação dos alunos no ambiente escolar. Por meio de recursos simples e acessíveis, a iniciativa contribui para o desenvolvimento da autonomia das crianças e fortalece as estratégias pedagógicas voltadas à Educação Especial na rede municipal.

O reconhecimento também reforça outras ações e projetos desenvolvidos pela administração municipal em favor das crianças com deficiência. Em 2022 foi inaugurado o espaço do Atendimento Estimulação Precoce, anexo à Escola Municipal Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, no Jardim Monte Cristo. O equipamento atende crianças em idade de creche, oferecendo intervenções baseadas no Modelo Denver de Intervenção Precoce (ESDM), metodologia que promove o aprendizado por meio de estratégias naturais e lúdicas.