Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a fiação espalhada por ruas e calçadas, além de cabos de telefone, são transtornos para as cidades da região.

Em Suzano, o problema persiste há algum tempo.

O jornal vem questionando as concessionárias na tentativa de ver a situação solucionada e, nesta quinta-feira (25), veio o início da solução.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, solicitou à concessionária, responsável pelo abastecimento de energia elétrica na cidade, a retirada de cabeamentos irregulares de telecomunicação, como fios de internet e telefonia, instalados em postes de mais de 50 ruas do município.

A remoção começou nesta semana e será executada por equipes técnicas da concessionária. Já os pontos que receberão a intervenção foram indicados pela administração municipal, a partir de levantamento realizado pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. Ao todo, mil postes serão inspecionados e poderão receber adequações.

O trabalho será muito importante para iniciar o trabalho de remoção e segurança.

A retirada de fios e cabos soltos, caídos ou em desuso é fundamental para garantir a segurança da população (evitando acidentes graves e choques elétricos), facilitar o deslocamento urbano, prevenir incêndios por curto-circuitos e eliminar a poluição visual, promovendo uma cidade mais organizada e acessível.

A concessionária de energia notificou previamente as empresas responsáveis para que promovam a regularização dos cabos em conformidade com a legislação vigente. Cabeamentos sem identificação, desativados ou instalados de forma irregular serão removidos durante a ação.

Cabos de internet, TV a cabo ou telefonia caídos ou pendurados muito baixos representam perigo real para pedestres, ciclistas e motoristas. Eles podem causar tropeços, enroscar-se em veículos (especialmente caminhões e motocicletas) e, em casos de contato acidental com a rede elétrica, provocar choques gravíssimos ou até fatais.

Em Suzano, a iniciativa em parceria com a Prefeitura de Suzano visa reforçar a segurança da população, contribuir para a organização do espaço urbano e reduzir os impactos visuais causados pelo excesso de cabeamento.

O jornal vem cobrando essa iniciativa por meio de reportagens e vai acompanhar todo o trabalho.

O emaranhado desordenado de fios abandonados (os chamados "cabos mortos") obstrui calçadas e até mesmo o acesso a garagens. Para idosos, cadeirantes e pessoas com deficiência visual, esses obstáculos representam uma grande barreira para a mobilidade segura. Um problema sério!