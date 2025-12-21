Armadilhas contra mosquito

O combate ao mosquito da dengue (Aedes aegypti) foca em eliminar focos de água parada e impedir sua reprodução, exigindo ação da população semanalmente: virar garrafas, tampar caixas d'água, colocar areia nos pratos de plantas, limpar calhas, manter ralos tampados e descartar lixo corretamente, além de usar repelentes e telas, com apoio das campanhas de saúde e da vacinação para grupos específicos. Em Suzano, há um trabalho importante realizado, por meio da Secretaria de Saúde, que iniciou a primeira fase da instalação de armadilhas contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, na última segunda-feira (15/12), nos bairros Vila Amorim e Vila Urupês, locais de maior incidência do inseto.

A iniciativa é fruto da capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e profissionais da Divisão de Controle de Zoonoses, na Unidade de Saúde da Família (USF) Marsal Lopes Rosa, na Vila Urupês, com o objetivo de reforçar o combate à dengue por meio de uma nova estratégia de atuação.

O dispositivo funciona por meio de um balde preto com água, que atrai a fêmea do Aedes aegypti para o depósito dos ovos. Dengue, zika e chikungunya são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A forma mais eficaz de prevenção dessas doenças é o combate ao mosquito. Por isso, é importante que todos conheçam os riscos e saibam o que é preciso fazer para não deixar o mosquito nascer.

Em Suzano, ao acessar o recipiente, o inseto entra em contato com uma gaze especial com um produto específico que o contamina e impede o desenvolvimento das larvas, contribuindo para a diminuição da população de mosquitos transmissores da doença.