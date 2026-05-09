O governo estadual colocou em práticas, nesta sexta-feira (8), as atividades da Caravana 3D (Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo) no Alto Tietê.

Trata-se de uma iniciativa que percorre diferentes regiões do estado para descentralizar a gestão, assinar convênios, liberar recursos e entregar obras diretamente às prefeituras locais nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança.

O programa busca aproximar a administração estadual dos municípios e das lideranças regionais.

As principais atividades envolvem liberação de recursos, anúncio de grandes pacotes de investimentos estaduais para melhorias em rodovias, habitação e agricultura.

Estão incluídas também entregas e visitas, inaugurações de creches, Etecs, Fatecs (como a que ocorreu em Suzano) e unidades de saúde, além de vistorias técnicas em obras em andamento.

Não há dúvida que é um projeto fundamental porque traz diálogo com prefeitos para entender e atender às demandas específicas de cada região.

Para saber mais sobre as agendas recentes, os pacotes de investimentos e as cidades visitadas, acesse o portal oficial de notícias do Governo do Estado de São Paulo.

Ontem, o governador Tarcísio de Freitas, por exemplo, visitou a Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Suzano, implantada no início deste ano. Na ocasião, também foi descerrada a placa inaugural da unidade, que reforça os investimentos em ensino superior tecnológico e amplia o acesso à educação profissional gratuita no Alto Tietê. A entrega faz parte da programação do primeiro dia da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo, que passa pelos municípios da região até este sábado (9).

Com investimento total de R$ 30,5 milhões do Governo do Estado, a Fatec Suzano recebeu R$ 29,1 milhões em obras de construção e outros R$ 1,3 milhão destinados à aquisição de mobiliário e equipamentos.

Segundo o governo estadual, a Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.