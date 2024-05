Especialistas afirmam quem o bem-estar animal engloba três assuntos ao mesmo tempo: o psicológico do animal, seu funcionamento biológico e a sua vida natural também.

Trata-se da forma como aquele animal está sendo criado, com condições favoráveis o suficiente para que produza mais com uma qualidade de vida melhor.

Nesta semana, os cuidadores de pets tiveram uma boa notícia. Suzano atualizou o andamento da obra do Centro de Bem-Estar Animal, construído no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, e chegou a 45% de conclusão.

De acordo com a Prefeitura, a construção está em fase de execução da laje e revestimento das paredes, com previsão de conclusão para o segundo semestre deste ano.

O objetivo é atender cães, gatos e seus tutores em um ambiente constituído por consultórios, salas de cirurgias, farmácia, espaço para banho e tosa, além de sala de administração, banheiro e almoxarifado, totalizando uma área construída de 346 metros quadrados (m²).

Os animais de estimação também precisam de uma estrutura que lhes garanta uma vida confortável, ou seja, cada pet precisa ter um local próprio, limpo e com temperatura agradável dentro de casa.

Além disso, para que o seu animal se sinta confortável, tenha em mente o tamanho do seu imóvel, a raça e o porte do pet.

Fora de casa, eles podem receber atendimento adequado em consultas.

Em Suzano, o investimento para a construção do Centro de Bem-Estar Animal é de R$ 1.031.009,67.

A construção visa garantir a saúde dos pets, englobando grande parte dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, como castrações e algumas cirurgias de forma gratuita. Após a inauguração, o local será preparado e aberto para os munícipes de Suzano que necessitarem de algum desses cuidados especiais.

O setor também viabiliza as adoções responsáveis que já contabilizam 1.308 cães e gatos que encontraram uma nova família por meio do projeto “Baby, me Leva!”, além de 9.491 castrações, 8.853 microchipagem, 1.046 documentos de Registro Geral Animal emitidos e 524 medalhas de identificação entregues.

O Centro de Bem-Estar Animal será um espaço fundamental para promover o cuidado e o respeito aos animais em nossa cidade.

Com a conclusão será possível ampliar ainda mais os serviços, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos, além de promover o desenvolvimento dos animais.