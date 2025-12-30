A intensa onda de calor que atinge o Alto Tietê e todo o Estado de São Paulo desde a última semana elevou em até 60% o consumo de água, segundo dados da Sabesp. O aumento ocorre mesmo em um período em que cerca de 30% da população está fora da região em razão das férias. Diante desse cenário, o Governo de São Paulo reforçou a orientação para o uso consciente da água e a adoção de medidas urgentes para economia de água.

Desde agosto, por determinação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), em parceria com a SP Águas e a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a Região Metropolitana de São Paulo já opera com a gestão da demanda no período noturno de 10h de duração, das 19h às 5h, com objetivo de preservar os mananciais que abastecem a região. Desde que foi implantada, a redução da pressão noturna já economizou 57 bilhões de litros de água.

Entretanto, o aumento do consumo e a estiagem continuam afetando o nível das represas do Sistema Integrado Metropolitano (SIM), que atualmente opera com apenas 26,42% de sua capacidade. Os modelos meteorológicos indicam uma tendência de chuvas abaixo da média para janeiro, o que pode atrasar a recuperação dos mananciais que abastecem a Grande São Paulo.

As mudanças climáticas impõem a todos a necessidade de nos adaptarmos a uma nova realidade, de que a água é um bem finito e não deve ser desperdiçada nunca.