O desassoreamento de rios e córregos é a remoção de sedimentos, lixo e detritos acumulados no fundo dos leitos. Essa limpeza restaura a profundidade original dos cursos d'água, sendo essencial para prevenir enchentes, facilitar o escoamento da água e proteger as comunidades contra alagamentos e danos estruturais.

Os serviços são realizados por municípios em todo o País com objetivo também de evitar enchentes e minimizar os efeitos das chuvas.

Especialistas afirmam também que serve como proteção da infraestrutura. Impede que os sedimentos danifiquem estruturas próximas, como pontes, margens e sistemas de captação de água.

Em Suzano, a parceria entre a Prefeitura de Suzano e o governo de São Paulo está proporcionando mais um avanço no trabalho que busca manter os corpos d’água da cidade limpos de sedimentos. Nesta quarta-feira (22/07), a autarquia estadual SP Águas concluiu os serviços que estão sendo executados no rio Guaió e já se prepara para iniciar, em meados de agosto, as mesmas ações no rio Taiaçupeba.

A conclusão das atividades que proporcionaram a retirada de 8 mil metros cúbicos de resíduos no trecho de aproximadamente um quilômetro que fica entre a foz do Tietê e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

O objetivo desta atuação foi ampliar a capacidade de escoamento deste corpo d’água, contribuindo para a prevenção de alagamentos e oferecendo mais segurança à população durante os períodos de chuvas intensas. Os esforços empreendidos para a execução dos serviços beneficiam diretamente as localidades que ficam no entorno do rio Guaió, especialmente os bairros Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis.

Segundo especialistas, o processo de retirada de sedimentação e bloqueios ajuda inclusive na prevenção de enchentes e na preservação da vida aquática no fundo dos mananciais, uma vez que também colabora para manter a oxigenação da água.

O assoreamento de um rio ou córrego ocorre quando há acúmulo de sedimentos como areia, terra, rochas, entulhos e demais resíduos que levados até o leito dos cursos d'água por eventos naturais, chuvas e ventos, por exemplo, ou pela ação humana.

Em Suzano, o término das operações neste trecho está diretamente ligada ao começo das intervenções no rio Taiaçupeba, que serão proporcionadas pela mesma equipe e com o mesmo maquinário.

Assim que os trâmites necessários para o início dos serviços estiverem concluídos, os equipamentos já estarão embarcados nesta nova frente de trabalho, que alcançará um trecho de aproximadamente 3,5 quilômetros que fica situado no limite de Suzano com Mogi das Cruzes, na altura da rua Dr. Prudente de Morais, até a barragem da represa Taiaçupeba.