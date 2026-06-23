A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Suzano apresentou uma prévia do relatório “Diagnóstico Socioterritorial”, documento que reúne dados e informações estratégicas sobre os atendimentos realizados no município por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centros de Convivência, Cadastro Único e abrigos.

O Diagnóstico Socioterritorial é uma ferramenta de pesquisa e análise que mapeia a realidade social, as vulnerabilidades e as potencialidades de um determinado território. Na assistência social, ele funciona como a base para o planejamento de políticas públicas eficientes.

Uma iniciativa de extrema importância utilizada em Suzano para garantir a eficiência do atendimento.

A apresentação ocorreu durante encontro promovido pela pasta no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central. Na ocasião, foram expostos pontos fundamentais do banco de dados compilado pela secretaria, com informações levantadas a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cadastro Único, sistemas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entrevistas com usuários da rede socioassistencial e formulários respondidos pelas equipes tanto da Assistência Social quanto de outras secretarias municipais, órgãos públicos, conselhos de direitos e conselhos tutelares.

Esse trabalho é fundamental por garantir que os serviços estejam onde o povo realmente precisa.

O direcionamento de recursos, por exemplo, evita que investimentos sejam feitos no escuro, permitindo que a verba seja alocada onde há maior concentração de riscos ou violações de direitos.

O relatório tem como objetivo nortear o planejamento das políticas públicas no município, contribuindo para a identificação das principais demandas dos territórios, dos serviços que precisam de maior atenção e das adequações necessárias para qualificar o atendimento à população.