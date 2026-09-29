A doação de órgãos é fundamental no Brasil porque representa a única esperança de sobrevida ou de recomeço para milhares de pacientes que aguardam na fila de transplantes.

Por que a Doação de Órgãos é Importante?

Salva vidas. Um único doador pode beneficiar inúmeras pessoas, salvando vidas com órgãos sólidos (como coração, fígado, rins, pulmões e pâncreas) e melhorando a condição de saúde com tecidos (como córneas, pele e ossos).

Reduz a fila de espera: o país possui dezenas de milhares de pacientes aguardando por um órgão compatível, e o aumento das doações diminui o tempo de sofrimento e o risco de morte antes do procedimento.

O Estado de São Paulo é referência, por exemplo, no atendimento a pacientes queimados na zona norte por meio do Hospital Geral de Vila Penteado, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).

A unidade utiliza pele doada no tratamento de pacientes com queimaduras, contribuindo para a proteção das áreas lesionadas e para a recuperação de casos graves. No Dia Nacional do Doador de Órgãos, celebrado no domingo (27), a unidade reforça a importância de ampliar a informação sobre a doação de tecidos e de conversar com a família sobre o desejo de ser doador. Até agosto deste ano, o Estado de São Paulo contabilizou 700 doadores e 6.099 captações de órgãos e córneas, segundo a Central de Transplantes do Estado. Em 2025, foram realizados 8.875 transplantes em território paulista, 6,8% a mais do que em 2024, quando foram registrados 8.311 procedimentos. Além dos órgãos destinados a transplantes, tecidos como pele e córneas também podem ser doados e beneficiar pacientes. No caso da pele, o tecido pode ser utilizado como parte do tratamento de pessoas com queimaduras extensas, funcionando como uma cobertura temporária para as áreas lesionadas. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), cerca de 70 mil internações por queimaduras são registradas anualmente na rede pública de saúde brasileira.