O IPTU Social para idosos e pessoas com deficiência (PCD) em situação de extrema vulnerabilidade é um mecanismo essencial de justiça fiscal e inclusão social nos municípios brasileiros. Ele atua diretamente na garantia do direito à moradia digna e na proteção da renda básica de famílias vulneráveis.

Traz muitos benefícios. Garantia da dignidade e direito à moradia.

Traz a prevenção do despejo: famílias de baixa renda que não conseguem pagar o imposto acumulam dívidas ativas, o que pode levar à perda do único imóvel em processos judiciais.

Por outro lado, garante a segurança habitacional. A isenção ou desconto severo garante que o idoso ou a pessoa com deficiência permaneça em seu lar de forma segura e legalizada.

Em Suzano, a Prefeitura anunciou um pacote importante de benefícios relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ao isentar imóveis de contribuintes inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC), por meio de um projeto de lei complementar que foi aprovado pela Câmara nesta quarta-feira (16/09).

Uma medida muito satisfatória que complementa o incentivo proporcionado pelo “IPTU Premiado”, que valoriza os adimplentes, e pelo Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2026), voltado para regularização de débitos passados em atraso, cujos projetos foram aprovados na sessão da última quarta-feira (09/09).

O mais recente benefício, o chamado de “IPTU Social”, é voltado para idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social, permitindo que os recursos do imposto possam ser utilizados para suprir necessidades básicas relacionadas à alimentação e saúde.

Para assegurar a responsabilidade fiscal e segurança jurídica da medida, o projeto que acrescenta o artigo 207-A à Lei Complementar nº 039 de 22 de dezembro de 1997, estabelece quatro critérios rigorosos e objetivos para a concessão do benefício.

O IPTU Social aplica o princípio constitucional de que quem tem menos condições financeiras deve pagar menos (ou nada), tornando o sistema tributário municipal mais justo.

E, sem dúvida, garante um importante serviço para quem precisa.

Integra o conjunto de estratégias relacionadas à política fiscal para equilibrar arrecadação e garantir que os contribuintes possam ser atendidos de acordo com as necessidades relacionadas à sua condição.