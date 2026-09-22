O desassoreamento de rios é a remoção de sedimentos, areia, lixo e vegetação acumulados no fundo dos cursos d'água, sendo essencial para restabelecer a capacidade de vazão e prevenir enchentes no Brasil.

A importância deste trabalho é imensa.

Aumenta a profundidade do rio e facilita o escoamento da água das chuvas, reduzindo alagamentos urbanos.

Pode contribuir com a saúde pública porque evita a água parada que atrai vetores de doenças e diminui a contaminação do meio ambiente por resíduos sólidos.Traz preservação ambiental porque melhora a qualidade da água e protege a fauna e a flora aquáticas.

Na semana passada, o prefeito Pedro Ishi e a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, vistoriaram os trabalhos de desassoreamento e limpeza do rio Taiaçupeba.

Foi a terceira visita dela ao município neste ano, o que reforça o bom relacionamento da administração municipal com o Poder Executivo estadual.

A comitiva acompanhou os trabalhos de limpeza do rio já na altura da barragem, mas os serviços, que começaram em julho, estão sendo realizados a partir do trecho no limite entre Suzano e Mogi das Cruzes. Até o momento, o desassoreamento removeu 5 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos e atingiu 65% de execução, com previsão para ser concluído no próximo mês e remoção total de 8 mil m³ de sedimentos ao longo de 3,1 quilômetros.

A água é um recurso natural essencial na vida de todo mundo. E uma das formas mais eficazes de preservar os recursos hídricos é investir no desassoreamento, medida que pode ajudar a resolver problemas como enchentes e alagamentos e que vamos abordar a seguir.

O desassoreamento é um processo importante para reverter situações em que sedimentos, lodo, areia, vegetação e outros materiais estão no fundo de rios, lagos, córregos e outros corpos d’água. Além de ajudar a evitar alagamentos e enchentes, também pode ser eficiente para devolver a capacidade natural de armazenamento e vazão de água.