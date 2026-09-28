Rodrigo Ashiuchi consolida parceria pela entrega do Complexo Viário do Alto Tietê

Após quase uma década de articulações para garantir as vias de acessos ao Rodoanel Mário Covas (SP-21), o Complexo Viário do Alto Tietê avança em sua execução e já alcança 30% de obras concluídas. A conquista é resultado de uma mobilização iniciada ainda em 2017 pelo então prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, em parceria com os deputados Marcio Alvino e André do Prado, e que ganhou andamento definitivo durante o governo Tarcísio de Freitas.

Com investimento de R$ 1,2 bilhão, as obras tiveram início em janeiro deste ano e possuem prazo contratual de 24 meses. O projeto, que inicialmente surgiu como uma demanda pela construção de uma alça de acesso ao rodoanel, evoluiu para um complexo viário com intervenções em Suzano e Poá e novas conexões com a rodovia Henrique Eroles (SP-066).

A trajetória até o início dos trabalhos foi marcada por diferentes etapas. Desde o primeiro mandato à frente da Prefeitura de Suzano, Ashiuchi levou a demanda ao Governo do Estado e manteve a articulação com lideranças políticas e equipes técnicas para viabilizar a obra. Ao lado de Marcio e André, participou de reuniões e apresentou a necessidade de ampliar a conexão do Alto Tietê com o rodoanel, enquanto diferentes alternativas foram discutidas ao longo dos anos.

O projeto foi formalizado em abril de 2025, em solenidade realizada em Suzano, e posteriormente entrou na etapa de execução. Atualmente, segundo a concessionária SPMAR, responsável pelo Trecho Leste do Rodoanel, mais de 2,4 mil estacas já foram executadas, mais de 70% das fundações estão concluídas e 30% dos pilares foram erguidos. Mais de 600 trabalhadores atuam nos canteiros e 83% das vigas pré-moldadas necessárias já foram produzidas.

Além da construção das novas alças de acesso, o complexo prevê novos viadutos, adequações de vias, melhorias de sinalização e reorganização do tráfego em importantes corredores de Suzano e Poá. A expectativa é melhorar a mobilidade regional, reduzir gargalos e facilitar o deslocamento de moradores, trabalhadores e cargas entre os municípios do Alto Tietê e outras regiões do Estado.

Para Ashiuchi, o avanço das obras representa uma etapa importante de uma luta iniciada há uma década e reforça a necessidade de manter a união entre as lideranças responsáveis pela articulação do projeto.

“Essa é uma conquista que foi construída ao longo de muitos anos. Começamos essa luta em 2017 e tivemos ao nosso lado o Marcio Alvino e o André do Prado, que foram fundamentais nessa articulação, além de outros grandes nomes como o saudoso Estevam Galvão e o Marco Bertaiolli, deputado federal à época. O governador Tarcísio assumiu o compromisso de colocar essa obra para andar, e hoje, já na gestão do prefeito Pedro Ishi em Suzano, estamos vendo 30% do projeto executado”, afirma.

“Eu, o Marcio e o André temos uma história de trabalho conjunto pelo Alto Tietê. Vamos continuar atuando para que essa obra tão aguardada seja concluída e entregue à população. A alça do Rodoanel começou como um sonho e hoje está se tornando realidade”, completa.