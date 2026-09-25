Especialistas afirmam: o plantio de árvores é essencial para garantir o conforto térmico, reduzir a poluição e melhorar a drenagem urbana nas cidades.

Os benefícios ambientais e climáticos são inúmeros.

A começar pelo conforto térmico, segundo especialistas. As árvores ajudam a diminuir a temperatura local e combatem as ilhas de calor formadas pelo excesso de asfalto e concreto.

Há um benefício importante sobre a qualidade do ar: as árvores retêm poeira, absorvem gás carbônico (CO2) e liberam oxigênio e vapor de água, o que melhora a umidade do ar

Na semana passada, a Secretaria de Meio Ambiente de Suzano divulgou um número importante dando conta de que o município ultrapassou a marca de 1,5 mil plantios em 2026 durante a edição especial do projeto “Árvore do Meu Bairro”, realizada no sábado (19/09), em alusão ao Dia da Árvore, celebrado na próxima segunda-feira (21/09). O número foi alcançado com as 86 mudas plantadas nos bairros Jardim São Bernardino (entre as ruas Dez e Herondina Santos) e Jardim Lazzareschi (entre as ruas Masaki Ueda e Antônio Dessy).

Uma iniciativa muito relevante porque além de trazer todos os benefícios, conforme já retratado neste editorial, o plantio de árvores garante o controle de enchentes. As raízes e a vegetação aumentam a permeabilidade do solo e ajudam a reter a água da chuva, prevenindo alagamentos.

Isso sem contar também na redução de ruídos. Segundo especialistas, árvores funcionam como uma barreira natural que diminui a poluição sonora nas ruas movimentadas.

Em Suzano, a iniciativa chegou neste ano para reforçar a arborização urbana nos diferentes bairros da cidade, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade ambiental da cidade. A proposta é incentivar a participação da comunidade na preservação e valorização das áreas verdes do município.

O programa se integrou às estratégias do já consolidado projeto “Árvore FamiliAR”, que tem mobilizado a população, desde março de 2025, a realizar o plantio mensal de mudas no Parque Municipal Max Feffer.