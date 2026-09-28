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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Região

Defesa Civil alerta para chegada de frente fria com chuva e rajadas de vento no Estado de São Paulo

Mudança nas condições meteorológicas ocorre entre terça-feira (29) e quinta-feira (1º), com pancadas de chuva, possibilidade de granizo e queda acentuada das temperaturas

28 setembro 2026 - 17h37Por da Agência SP
Na terça (29) e na quarta-feira (30), as temperaturas ainda permanecerão elevadas, mantendo a sensação de calor e abafamentoNa terça (29) e na quarta-feira (30), as temperaturas ainda permanecerão elevadas, mantendo a sensação de calor e abafamento - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a mudança nas condições meteorológicas entre terça-feira (29) e quinta-feira (1º), com a aproximação e a passagem de uma frente fria que deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em diversas regiões do Estado. As chuvas poderão ser acompanhadas por raios, rajadas de vento e eventual queda isolada de granizo.

Na terça (29) e na quarta-feira (30), as temperaturas ainda permanecerão elevadas, mantendo a sensação de calor e abafamento. Com a aproximação da frente fria, aumenta a possibilidade de pancadas de chuva, que poderão apresentar momentos de maior intensidade.

Na quinta-feira (1º), são esperadas chuvas mais persistentes, principalmente na faixa leste paulista. Após a passagem da frente fria, as temperaturas deverão cair de forma mais acentuada, aumentando a sensação de frio em relação aos últimos dias.

A ocorrência de chuva e rajadas de vento pode provocar alagamentos, enxurradas, quedas de galhos e árvores e outros transtornos pontuais, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Recomendações

Não atravesse áreas alagadas, vias, pontes ou córregos com acúmulo de água, a pé ou de veículo.

Durante raios e rajadas de vento, permaneça em local protegido, longe de árvores, postes, estruturas metálicas, torres e outras estruturas que possam oferecer risco.

Em caso de granizo, procure abrigo e mantenha portas e janelas fechadas. Guarde veículos em locais cobertos.

Evite a navegação e atividades náuticas.

Com a queda das temperaturas, mantenha crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade protegidos do frio.

Canais de atendimento

Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil por SMS, envie o CEP da localidade para o número 40199.
Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Acompanhe também as orientações e informações da Defesa Civil nas redes sociais, pelo perfil @defesacivilsp.

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