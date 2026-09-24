Iluminação por LED

Reforçar a iluminação pública por LED nos municípios é essencial para garantir economia aos cofres públicos, segurança para a população e sustentabilidade ambiental.

Por todo o País, prefeituras estão utilizando o novo modelo.

Os principais benefícios da iluminação em LED são de economia de energia: as lâmpadas de LED reduzem o consumo elétrico em mais de 50% em comparação com as tecnologias antigas de vapor de sódio ou metálico.

Também contribui para a segurança pública, segundo especialistas, porque a luz mais clara e uniforme melhora a visibilidade noturna, inibe a ação de criminosos e estimula a circulação de famílias nas ruas.

Há também uma menor manutenção. O LED possui vida útil prolongada que pode ultrapassar 50 mil horas (cerca de 11 anos), diminuindo a frequência de trocas e reparos.

Nesta semana, a Prefeitura de Suzano garantiu a instalação de lâmpadas de LED em mais de 70% dos pontos de iluminação pública da cidade. O trabalho, que prevê a cobertura integral do município com esta tecnologia até o fim do ano, avançou de forma expressiva em agosto pela atualização de mais 895 unidades.

As ações conduzidas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, por meio do projeto “Ilumina Suzano”, já contabilizam a implementação deste serviço em 20,3 mil das 28 mil unidades que compõem o sistema de iluminação pública, o que tem reforçado a segurança nas vias do município.

Além da instalação das lâmpadas de LED, tem sido proporcionada a conservação das unidades já instaladas e serviços em toda a estrutura que abrange os pontos, de forma que possam proporcionar a eficiência energética necessária, com mais durabilidade e menor custo.