O Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) é essencial porque conecta pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, oferece apoio completo aos candidatos e orienta as empresas nas contratações. Ele garante não apenas a vaga, mas a permanência do profissional.

Por todo Brasil, os serviços prestados são gratuitos, sem nenhum custo para o cidadão ou para a empresa. O atendimento é baseado na metodologia do Emprego Apoiado, método que reúne ações de assessoria, orientação, treinamento e acompanhamento personalizado dentro e fora do local de trabalho, realizado por uma equipe técnica especializada.

Em Suzano, o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), que vem sendo realizado por meio de uma parceria entre Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e o governo de São Paulo, alcançou a marca de 99 atendimentos a pessoas com deficiência desde outubro do ano passado, conforme mostrou reportagem do DS.

Os números foram reforçados com a atividade mais recente, organizada nesta quinta-feira (23/07) no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, no bairro Jardim Paulista, que proporcionou o atendimento de mais nove pessoas. O trabalho já permitiu o direcionamento de 75 currículos para empresas da região, cumprindo o propósito da iniciativa, que é de garantir suporte profissional para este público.

O debate sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho é essencial para o mundo corporativo nos dias de hoje.

Em Suzano, a edição desta semana, conforme ocorreu nas ocasiões anteriores, proporcionou entrevistas individualizadas com os participantes e orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual a partir da apresentação de CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e atestado que comprove a deficiência, como laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

A iniciativa que começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A estratégia de atuação contempla uma acompanhamento contínuo desse público, que começa pela triagem inicial e chega até à pós-contratação, passando pela análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo. Para ampliar o alcance, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no link bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.