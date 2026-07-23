Trem pega fogo próximo à estação Brás e paralisa linhas 11-Coral, 12-Safira e Expresso Aeroporto

Um trem pegou fogo, na manhã desta quinta-feira (23), antes da estação Brás e paralisou o funcionamento das linhas 11-Coral, 12-Safira e Expresso Aeroporto, operadas pela Trivia Trens. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do incêndio.

Segundo informações iniciais, o fogo começou devido a uma falha elétrica. Os Bombeiros foram acionados e os passageiros precisaram andar para sair dos trilhos. Imagens mostram o uso da lanterna do celular para a caminhada.

O DS entrou com contato com a Trivia Trens, que assumiu a operação das linhas nesta terça-feira (21), para saber mais sobre a situação e aguarda retorno.

Além disso, um incêndio atingiu um dos trens nas proximidades da rua Bresser, no centro da cidade, por volta das 5h30. Os bombeiros foram para o local e controlaram a situação.

Devido ao problema, as estações ficaram lotadas, o que afetou também o trânsito no entorno. O sistema de ônibus Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado.

O Metrô, a partir das 6h, permitiu transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para auxiliar no transporte de passageiros.