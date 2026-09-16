A empregabilidade inclusiva garante o acesso igualitário ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência e grupos vulneráveis, promovendo dignidade, justiça social e o desenvolvimento da sociedade.

Em Suzano, a estratégia adotada para garantir suporte profissional às pessoas com deficiência por meio do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) tem dado resultado, conforme revelou o balanço do primeiro ano de trabalho, que foi fechado com a 12ª edição realizada nesta quinta-feira (10/09), no Centro Unificados de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela. No período, cerca de 10% dos munícipes atendidos foram contratados por empresas da região.

Os benefícios sociais são importantes por causa da redução da desigualdade.

Também garantem renda estável e combatem a pobreza de populações historicamente marginalizadas.

Trazem a promoção da cidadania de assegurar direitos básicos e valorizar o ser humano além de cumprir cotas legais.

Também combate o preconceito porque quebra barreiras sociais e reduz o capacitismo no cotidiano.

Em Suzano, a iniciativa foi viabilizada pela parceria entre a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, e o governo estadual, já tendo proporcionado mais de cem atendimentos, que resultaram no encaminhamento de mais de 80 currículos desde setembro de 2025.

O polo foi implementado por meio de um convênio formalizado em 15 de agosto do ano passado, quando o prefeito Pedro Ishi e o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, estiveram juntos para consolidar a atuação conjunta que tem impulsionado políticas inclusivas do município.

Este apoio tem ajudado os participantes desde a triagem inicial até o pós-contratação, com acompanhamento especializado, análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo, após avaliação do perfil profissional e das habilidades de cada participante, com o intuito de promover encaminhamentos mais precisos e personalizados.

Para identificar o perfil de cada candidato, têm sido feitas entrevistas para que possam ser viabilizados os direcionamentos aos processos seletivos, além das orientações sobre ambientes inclusivos e postos de trabalho acessíveis, o que contribui para a identificação das vagas em aberto das empresas cadastradas.

As empresas que ainda não são cadastradas e têm interesse em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no link bit.ly/PEIempresas ou solicitar adesão pelo WhatsApp (11) 93802-5662, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos. Esta iniciativa tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.