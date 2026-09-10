O Setembro Verde é essencial nos municípios porque promove a conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos para salvar vidas.

Há um papel muito importante dos municípios na campanha com ações locais de saúde.

As prefeituras e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) realizam palestras e eventos educativos para informar os cidadãos.

Há a importância do diálogo familiar. Como a doação no Brasil depende da autorização da família, a campanha incentiva as pessoas a declararem esse desejo em vida aos parentes.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde preparou uma programação especial ao longo de setembro em alusão ao “Setembro Verde”, campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. As atividades serão realizadas em diferentes Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, com palestras e ações educativas voltadas à sensibilização da população.

A primeira ação será realizada nesta sexta-feira (11/09), às 13h30, na USF Jardim Europa. O posto promoverá uma ação de conscientização relacionada à campanha, levando informações à população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos e contribuindo para o esclarecimento de dúvidas sobre o tema. Ao longo do mês, outras unidades também receberão atividades semelhantes, ampliando o alcance da campanha nas diferentes regiões da cidade.

A mobilização municipal ajuda a aumentar o número de doadores autorizados e a diminuir a espera de quem precisa de um transplante.

Em Suzano, entre os destaques da programação está a ação na USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, marcada para o dia 25 de setembro (sexta-feira), às 9h30, que vai abordar temas relacionados à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, à importância de ser um doador.