Vistoria do transporte

A vistoria de vans do transporte complementar nos municípios é um procedimento fundamental para assegurar a integridade dos passageiros e a qualidade da mobilidade urbana.

Suzano faz esse trabalho. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano começou a realizar nesta terça-feira (08/09) a vistoria periódica das 137 vans do transporte complementar que atendem cerca de 40 mil munícipes.

No momento da inspeção, são verificadas a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Certidão de Prontuário, o comprovante de residência, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), o laudo do tacógrafo, a certidão de débitos municipais, o atestado de antecedentes criminais e o seguro de passageiros de todos que trabalham neste serviço.

São muitos os principais objetivos e importância, sobretudo a segurança mecânica e estrutural.

Na inspeção se verifica itens vitais como sistemas de freios, pneus, suspensão e parte elétrica, prevenindo acidentes causados por falhas nos veículos.

O controle e fiscalização municipal também permite que a Prefeitura monitore o serviço ofertado à população, impedindo a circulação de vans irregulares e garantindo a eficiência do transporte público complementar.

Nos veículos, é realizada uma inspeção completa das condições de segurança veicular, incluindo checagem de pneus, estado da carroceria, tacógrafo, bancos, rampa de acessibilidade e iluminação. Durante o procedimento, os agentes municipais também avaliam a parte mecânica, com observação do sistema de frenagem e do funcionamento do motor, entre outros dispositivos.

Em Suzano, a não realização da vistoria ou o não comparecimento pessoal do permissionário impedirá a renovação do alvará, implicando na adoção de medidas administrativas para suspensão das atividades. Já o cumprimento das exigências e adequação às leis de trânsito manterá os permissionários aptos a seguirem com os serviços na cidade.

Em Suzano, ao mesmo tempo que ocorre a vistoria periódica, as equipes da secretaria continuarão nas ruas para garantir a manutenção das ações de fiscalização do transporte complementar, observando a movimentação das vans e os terminais de passageiros. Esse trabalho é promovido de maneira contínua, para preservar as boas condições de uso desse sistema.

As vistorias nas vans que cumprem diferentes itinerários pelos bairros se somam aos trabalhos já desenvolvidos em janeiro e julho deste ano junto aos veículos do transporte escolar, que atende aos alunos da rede de educação pública e privada de Suzano. Nesses casos, também são avaliados os documentos dos responsáveis e as condições gerais de conservação, incluindo pneus, luzes e assentos.