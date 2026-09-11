O IPTU Premiado e o Refis (Programa de Recuperação Fiscal) são ferramentas essenciais que ajudam tanto os moradores quanto a administração das cidades.

O IPTU Premiado, ou programa do "bom pagador" como tem sido chamado em outras cidades, serve para recompensar o cidadão que paga seus impostos em dia.

O contribuinte pontual ganha o direito de concorrer a prêmios, como vales-compras, por meio de sorteios.

É sem dúvida um estímulo, importante, à adimplência.

A iniciativa reduz o número de pessoas que atrasa o imposto, pois incentiva o pagamento antecipado ou em dia.

Traz justiça fiscal porque valoriza quem cumpre com seus deveres diante da cidade.

Já o Refis funciona como uma ponte para ajudar quem acumulou dívidas a colocar as contas em ordem.

Em muitos municípios, por exemplo, oferece descontos em juros e multas que traz reduções que podem chegar a 100% para quem quita a dívida à vista, depedente das decisões das prefeituras. Permite dividir o valor em prestações que cabem no orçamento familiar.

Em Suzano especificamente, o DS trouxe reportagem na edição desta quinta-feira (10), mostrando que a Prefeitura de Suzano deu um importante passo para colocar em prática um novo pacote de benefícios voltado aos contribuintes do município.

Com a aprovação de dois projetos de lei pela Câmara, a gestão do prefeito Pedro Ishi avança na implantação do IPTU Premiado, que reconhecerá quem mantém o imposto em dia, e do Refis 2026, que oferecerá condições especiais para quem deseja regularizar débitos com o município. A gestão ainda trabalha no planejamento de outras medidas, entre elas o IPTU Social, previsto para integrar essa política de benefícios.

A proposta da administração municipal é atuar em diferentes frentes: reconhecer o contribuinte que cumpre suas obrigações dentro do prazo e, ao mesmo tempo, oferecer alternativas para que famílias e empresas com pendências possam recuperar sua regularidade fiscal.