Procon alerta sobre golpes

O risco de golpes no empréstimo consignado é alto e afeta principalmente aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, representando uma das maiores causas de reclamações em órgãos de defesa do consumidos.

Os principais riscos e tipos de golpes são de empréstimo não solicitado. O valor cai na conta ou parcelas começam a ser descontadas direto no benefício sem que a pessoa tenha pedido nada.

Na semana passada, o Procon de Suzano fez alerta sobre os cuidados que devem ser tomados em relação aos empréstimos consignados. O órgão municipal reforça que os criminosos têm praticado fraudes por meio de mensagens e contatos em aplicativos, que causam prejuízos financeiros a quem pretende garantir taxas de juros mais baixas.

As orientações buscam preparar o público-alvo, especialmente aposentados, contra os golpistas que aproveitam da confiança e da necessidade financeira para aplicar táticas enganosas, provocando dívidas inesperadas. Por isso, conforme recomendado, é preciso entender o mecanismo dessas fraudes e saber como se proteger para garantir a segurança do patrimônio.

Entre os golpes, podem ser citados o empréstimo não solicitado, quando ocorre o desconto sem consentimento a partir do uso de dados vazados; a abertura de novo empréstimo em outro banco a partir da expectativa de redução do valor das parcelas; além da cobrança antecipada, situação em que falsos consultores exigem depósito prévio de taxas para liberar o crédito; assim com a prova de vida falsa, quando criminosos ligam fingindo ser do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para “atualizar cadastro”, solicitando dados e contratando empréstimos ilegais.

É importante que a pessoa possa se proteger, sobretudo, acesse o aplicativo ou site do Meu INSS e ative a opção de bloquear o benefício para a contratação de novos empréstimos.

Outros cuidados devem ser tomados, segundo o órgão, como evitar pagamentos antecipados e o envio de fotos de documentos, selfies ou senhas por whatsapp ou ligações telefônicas.

A preocupação com a segurança daqueles que recorrem aos empréstimos consignado inclusive motivaram algumas mudanças relacionados ao crédito, como a obrigatoriedade de biometria facial obrigatória no momento da contratação.