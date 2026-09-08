Campanha com 17,6 mil doses

A campanha de multivacinação é essencial para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos, recuperar coberturas vacinais e prevenir o retorno de doenças graves.

A importância da multivacinação contribiu para a proteção coletiva.

Aumenta a imunidade da comunidade e impede a circulação de vírus e bactérias.

Evita a volta de doenças já controladas ou erradicadas, como sarampo e poliomielite.

Permite colocar em dia várias doses atrasadas em uma única ida ao posto de saúde.

Em Suzano, a Secretaria de Saúde encerrou na última terça-feira (1º) a Campanha de Multivacinação 2026 com um balanço de 17.622 doses aplicadas ao longo do período de mobilização. Iniciada em 3 de agosto, a atividade atendeu 8.681 crianças e adolescentes de zero a 14 anos nas unidades da rede municipal, com o objetivo de ampliar a proteção contra doenças imunopreveníveis e atualizar as cadernetas de vacinação.

Durante a campanha, as equipes realizaram a avaliação das cadernetas e identificaram os esquemas vacinais que precisavam ser iniciados ou completados, de acordo com o calendário nacional de imunização. A estratégia buscou facilitar o acesso das famílias às doses e reforçar a importância da vacinação como medida de prevenção e proteção coletiva.

Em Suzano, um dos principais momentos da campanha foi o “Dia D”, realizado em 22 de agosto, quando todos os 25 postos da rede municipal participaram da mobilização. Na ocasião, 4.510 pessoas compareceram às unidades e 2.841 foram vacinadas, resultando na aplicação de 4.303 doses. Entre os imunizantes administrados estavam 1.913 doses contra a Influenza, 428 contra a febre amarela e 264 da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Outras 1.698 doses corresponderam aos demais imunizantes previstos no calendário nacional.

Suzano encerrou a campanha com um resultado bastante positivo, com mais de 8,6 mil crianças e adolescentes atendidos e 17,6 mil doses aplicadas.

Os números refletem que as famílias estão atentas à importância de manter a vacinação em dia e também refletem o trabalho das equipes da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Primária.