Inovação digital nas consultas

A inovação tecnológica na saúde tornou-se um pilar estratégico para os municípios brasileiros. A transformação digital no setor público não é apenas uma questão de modernização, mas uma necessidade urgente para reduzir filas, otimizar recursos e salvar vidas.

Nesse contexto são inúmeras possibilidades do uso da tecnologia para dar agilidade no atendimento com o fim das filas.

A telemedicina, por exemplo, é utilizada por muitos municípios.

Permite realizar consultas à distância, reduzindo o tempo de espera por especialistas e evitando o deslocamento desnecessário de pacientes até grandes centros urbanos.

O agendamento on-line também é importante. Os aplicativos integrados permitem que o cidadão marque consultas e exames pelo celular, eliminando as longas filas nas madrugadas em frente aos postos de saúde.

Em Suzano, a Prefeitura está apostando em inovação digital para agilizar consultas e exames na rede pública de saúde por meio da implementação de uma nova plataforma que envia avisos diretamente no celular do cidadão, reduzindo o tempo na fila de espera sem perder o foco no atendimento humanizado. O DS trouxe reportagem nesta semana mostrando a iniciativa.

Na cidade é desenvolvida pela Unidade de Planejamento, Dados e Inovação em Tecnologia (UPDIT) e visa resolver um problema antigo do setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde: a dificuldade em confirmar consultas e exames com pacientes por conta da dependência de ligações telefônicas, o que dificultava a substituição imediata das pessoas que não compareciam.

O método antigo consumia muito tempo das equipes e tinha baixa eficácia: cerca de 60% das chamadas não eram atendidas pela desconfiança dos munícipes em atender números desconhecidos ou por não poder falar naquele momento. Com a nova tecnologia, chamada de “Hermes - O Mensageiro Digital”, todas as mensagens passaram a ser enviadas por um canal verificado da Prefeitura de Suzano, garantindo total segurança nas informações.

O principal diferencial em relação aos robôs de disparo tradicionais é a manutenção da empatia no atendimento. Por meio de um canal de retorno em tempo real, as mensagens e respostas enviadas pelos moradores chegam diretamente a um painel simples e intuitivo operado pela equipe da Saúde, que analisa cada caso individualmente.

A saúde digital, portanto, é a grande ferramenta para melhorar eficiência e qualidade e otimizar recursos. Faz a integração e aprimora as inovações digitais, e, depois, compartilha o conhecimento por todo o estado e vê tudo isso aplicado à prática clínica.