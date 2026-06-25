Futuro de crianças e adolescentes

A prevenção do uso de drogas na infância e na adolescência é fundamental para proteger o desenvolvimento cerebral e evitar transtornos de dependência, afirmam especialistas.

Esse cuidado reduz a exposição à violência e a acidentes, diminuindo a evasão escolar e os custos sociais e de saúde a longo prazo.

Esta semana, o Governo do Estado de São Paulo lançou a campanha “São Paulo não espera. São Paulo previne”, dentro das iniciativas do Previna SP (Sistema Estadual Integrado de Prevenção ao Uso de Drogas e à Violência contra Crianças, Adolescentes e suas Famílias). Com objetivo de reforçar o papel das famílias na prevenção ao uso de álcool e outras drogas e da violência contra crianças e adolescentes, a iniciativa tem o financiamento do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo (Condeca/SP).

O Previna SP integra o eixo temático Prevenção da Política Estadual sobre Drogas, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), em parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A atuação é intersetorial e abrange a participação das secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública.

O envolvimento ativo dos pais, com demonstração de afeto e monitoramento claro das atividades e amizades, funciona como uma barreira contra o consumo.

As instituições de ensino também são importantes porque atuam como espaços acolhedores que desenvolvem competências socioemocionais e oferecem alternativas saudáveis.

Em São Paulo, o tema da campanha “Prevenção começa em casa” busca sensibilizar pais, mães e responsáveis por crianças e adolescentes quanto a práticas como o cuidado, comunicação eficiente, definição de limites, acompanhamento da rotina e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais na promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.