Procon alerta para golpes

O Novo Desenrola Brasil (Desenrola 2.0) é a atual iniciativa do Governo Federal para renegociação de dívidas. Lançado em maio de 2026, o programa é voltado para pessoas com renda de até 5 salários mínimos (R$ 8.105) e permite regularizar pendências com descontos de até 90% e juros limitados a 1,99% ao mês.

Segundo especialistas, é um Programa Extraordinário de Reequilíbrio Financeiro das Famílias, vinculado ao Ministério da Fazenda, que possibilita a renegociação de dívidas por meio da concessão de uma nova operação de crédito destinada à reestruturação integral dos débitos elegíveis, com condições diferenciadas e mais acessíveis.

Mas, as cidades buscam se reforçar contra golpes aplicados usando o nome do programa.

Nesta semana, o Procon de Suzano fez alerta aos munícipes para golpes associados ao programa federal “Novo Desenrola Brasil”, destinado a garantir soluções para as pessoas que estão endividadas. O órgão municipal reforça os cuidados contra criminosos que têm aplicado fraudes, especialmente por meio de mensagens, links falsos e contatos em aplicativos.

Entre os golpes mais comuns estão as falsas ofertas de renegociação, envio de boletos fraudulentos, promessas de quitação imediata mediante pagamento antecipado e páginas falsas que simulam sites oficiais. Também há casos em que consumidores recebem mensagens por WhatsApp, SMS ou e-mail informando suposta aprovação no programa, acompanhadas de links para atualização cadastral ou pagamento.

O consumidor recebe uma mensagem ‘urgente’, informando que possui desconto exclusivo ou prazo limitado para aderir ao programa. Ao clicar no link, é direcionado para páginas falsas que solicitam dados pessoais, bancários e até senhas.

Recentemente, o Ministério da Fazenda emitiu um alerta sobre sites falsos e perfis que utilizam o nome do Novo Desenrola Brasil para aplicar golpes financeiros. Criminosos criam páginas idênticas às oficiais do governo prometendo limpar o nome rapidamente em troca de cobranças indevidas de "taxas administrativas" ou "processamento via Pix".

Em outras situações, no caso de Suzano, os golpistas encaminham boletos falsos, fazendo com que o pagamento seja direcionado para contas de terceiros. O Procon orienta que os consumidores tenham cautela e nunca realizem pagamentos sem antes verificar a autenticidade das informações. É fundamental desconfiar de mensagens com tom de urgência, promessas de vantagens excessivas, erros de português, solicitações de senha, códigos de verificação ou pagamentos antecipados.

Outro sinal de alerta é o envio de links desconhecidos por WhatsApp, SMS ou redes sociais. O consumidor deve evitar clicar nesses links e sempre buscar informações diretamente nos canais oficiais do governo, instituições financeiras ou plataformas reconhecidas.