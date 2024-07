Inscrições para o Prouni

As inscrições para o processo do 2º semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) poderão ser feitas entre os dias 23 e 26 de julho, segundo edital do Ministério da Educação (MEC). Serão ofertadas mais de 243 mil bolsas para esta edição do programa. A inscrição deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

As inscrições são gratuitas e os resultados com os pré-selecionados do Prouni do 2º semestre de 2024 serão divulgados no dia 31 de julho, em primeira chamada, e 20 de agosto, em segunda chamada.

Quem não for selecionado, pode entrar na lista de espera, manifestando interesse entre os dias 9 e 10 de setembro. A lista de espera estará disponível no dia 13 de setembro no Sistema do Prouni (Sisprouni).

Essa é um dos principais programas sociais voltados para a Educação nacional.

Como se sabe, por meio dele é possível o estudante se candidatar a vagas em universidades particulares, mas custeadas integralmente ou parcialmente pelo governo federal.

Diferente do Fies, o Prouni não é um “empréstimo” ao estudante, como o Fies, onde após a conclusão da graduação, o aluno precisa devolver o valor.

O Prouni custeia sem necessidade de devolução após a conclusão.

A criação de um programa como esse foi um marco para a Educação nacional e que segue em prática até hoje, não a toa.

Para participar do Prouni, o estudante tem que ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2023 e com nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas, além de nota acima de zero na redação. As inscrições são gratuitas.

O interessado também deve ter renda familiar por pessoa que não ultrapasse um salário mínimo e meio para bolsas integras e até três salários mínimos para bolsas parciais, que cobrem 50% dos custos no ensino superior.

Que esses programas sejam fomentados cada vez mais para auxiliar os alunos na conclusão de sua graduação.