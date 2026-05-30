Megaoperação de segurança

As operações de segurança reforçam, cada vez mais, a sensação de combate ao crime e traz mais tranquilidade à população.

É um trabalho importante que deve ser contínuo no sentido de garantir um ambiente, cada vez mais, seguro para a população.

Nesta semana, Suzano viveu um dia marcante de combate à criminalidade nesta quarta-feira (27/05) ao receber a “Operação Impacto Grande Envergadura - Alto Tietê”, que mobilizou 378 agentes, entre integrantes de dez grupamentos da Polícia Militar (PM) e quatro da Guarda Civil Municipal (GCM). Em meio à atuação nas cidades da região, eles promoveram, em âmbito local, ações contra roubos e furtos no centro e contra o tráfico de entorpecentes no Miguel Badra, no Jardim Colorado e na região de Palmeiras.

O DS trouxe uma ampla reportagem sobre o assunto garantindo os dados divulgados pela polícia e GCM.

Todas as 145 viaturas envolvidas, do município e do Estado, ficaram perfiladas no Parque Municipal Max Feffer, para marcar o momento simbólico de integração desta frente ampla, que marcou também o aniversário de 20 anos do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12), responsável por três batalhões da PM: 32º (que abrange Suzano) 17º e 35º.

As autoridades destacaram a presença abrangente das forças policiais, não só em Suzano como em toda a região, já que participaram agentes do 1º Batalhão de Choque, do Regimento de Polícia Montada, do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), do Comando de Aviação da Polícia Militar e dos Batalhões de Ações Especiais de Polícia, o Baep (5º e 6º).

Sem dúvida, o trabalho conjunto garante mais tranquilidade à população nas três regiões da cidade, evitando furtos e roubos a veículos e transeuntes no entorno da região central, e atuado contra o tráfico de entorpecentes tanto na região sul quanto na região norte de Suzano.

A data da operação foi histórica para a cidade.

Foram mais de 370 agentes em Suzano, percorrendo as ruas e garantindo a proteção dos munícipes.

Essa integração com o Estado demonstra a atuação ostensiva que tem sido desenvolvida em todo o município, para manter a cidade segura. Temos que parabenizar o CPA/M-12 por tudo que tem feito nestes 20 anos e pela parceria de sempre.

Que Suzano possa ter mais operações importantes como essas para garantir, cada vez mais, a sensação de segurança para a população.