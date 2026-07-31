A Prefeitura de Suzano acaba de divulgar os avanços em obras de pavimentação.

O DS trouxe reportagem, na edição desta quinta-feira (30) mostrando que o município está reforçando a pavimentação na região sul da cidade com obras em 41 vias públicas e investimento de R$ 15 milhões. O trabalho desenvolvido pela atual gestão municipal tem chegado aos bairros Recanto Feliz, Vila Júlia, Parque Mirim, Parque Alvorada, Parque Astúrias, Jardim Belém, Jardim Amazonas, Vila Real Santista, Parque Heroísmo e Vila Fátima.

Um investimento e atendimentos significativos para a população dessas regiões.

As obras de pavimentação nos municípios são fundamentais para garantir a infraestrutura básica, a mobilidade urbana eficiente e a melhoria direta da qualidade de vida da população.

Em Suzano, os serviços de infraestrutura viária estão levando asfalto pela primeira vez a muitas dessas localidades, aprimorando as condições de deslocamento e melhorando a qualidade de vida dos moradores, especialmente com as intervenções relacionadas à drenagem, que garantem escoamento das águas pluviais.

Os benefícios da pavimentação são muitos. Facilita o tráfego de veículos particulares, transporte público, ambulâncias e serviços de emergência, permitindo deslocamentos mais rápidos e seguros.

Nos últimos meses, o prefeito Pedro Ishi tem se reunido com lideranças locais para reforçar o compromisso da administração municipal com o distrito de Palmeiras, assim como tem cumprido uma agenda contínua de vistorias em cada um dos bairros contemplados, para zelar pela qualidade dos serviços.

É importante dizer também que essas obras de pavimentação trazem também benefícios para a saúde.

Elimina os problemas crônicos de poeira excessiva em períodos secos e de lama nos dias de chuva, reduzindo a incidência de doenças respiratórias e melhorando a limpeza urbana.

Neste mês de julho, foram iniciados os serviços que vão garantir pavimentação de 730 metros da rua Geraldo Miranda, no bairro Chácara Estância Paulista, após serem finalizadas as etapas preparatórias, que incluem construção de guias e sarjetas, implantação de drenagem subterrânea, preparação da sub-base e da base.

No período, também começaram obras nas ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva, no bairro Recanto Feliz, que precedem as intervenções que vão chegar na Travessa Crispim Adelino Cardoso, na Vila Júlia; e na rua Manaus, no Parque Mirim, previstas para agosto, totalizando 600 metros de extensão, com investimento de R$ 672.358,00.

O cronograma de ações prevê a construção de guias, sarjetas, base e sub-base, que antecederão a etapa final de pavimentação. O trabalho será complementado com os serviços de zeladoria, sinalização e iluminação, que garantirão mais qualidade de vida e segurança para todos que trafegam pelos bairros.