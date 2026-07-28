O cardápio específico nas escolas garante a saúde, a segurança e a inclusão de estudantes com alergias, intolerâncias ou doenças crônicas.

Os municípios vêm realizando ações no sentido de atender esse grupo de estudantes.

A iniciativa é importante por causa da proteção à saúde. Evita crises alérgicas graves (como choque anafilático por leite ou ovos) e controla condições como diabetes e doença celíaca.

Também traz inclusão social. Promove um ambiente acolhedor onde o aluno com restrição não se sente excluído ou diferente dos colegas na hora da refeição. O rendimento escolar também é importante. Crianças bem alimentadas e sem desconfortos físicos mantêm melhor a concentração e o foco nas atividades.

Em Suzano, a Secretaria Municipal de Educação retomou na última segunda-feira (20/07) as aulas do 2º semestre letivo mantendo o cuidado com a alimentação, que é proporcionada aos alunos matriculados na rede municipal. Conforme já tem ocorrido, seguirá sendo oferecido um cardápio específico para aqueles que têm restrição alimentar, preservando a saúde e o bem-estar dos estudantes.

Com isso, o preparo das refeições continua considerando as alergias alimentares (leite, ovo, corantes e conservantes, trigo, carne suína, peixe etc.), intolerância a lactose e ao glúten, diabetes, refluxo gastroesofágico, obesidade, paralisia cerebral, disfagia (dificuldade de engolir), atraso no desenvolvimento psicomotor, dislipidemia (alteração dos níveis de gordura no sangue), autismo e seletividade alimentar, além de vegetarianismo e restrição religiosa a carne suína.

Por todo o País, as escolas e nutricionistas precisam trabalhar em conjunto, verificando se os alunos possuem alergias, intolerâncias ou restrições alimentares. Como doença celíaca, diabetes, intolerância à lactose, se são vegetarianos, veganos, entre outras restrições.

Em Suzano, para que o objetivo possa ser alcançado, os cardápios promoverão exclusão ou inclusão de alimentos ou adaptações na consistência e textura dos alimentos. Assim, se a criança apresentar alguma alergia, como por exemplo ao leite, será incluída bebida de soja para maiores de um ano de idade e biscoito sem leite; ou fórmula infantil à base de soja se o aluno é menor de um ano, excluindo preparações com leite.