Saúde Itinerante é uma estratégia de atendimento médico que leva equipes multiprofissionais, equipamentos e serviços de saúde diretamente aos bairros distantes, comunidades rurais, ribeirinhas ou populações em situação de vulnerabilidade.

Funciona com o deslocamento de equipes com médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais vão até onde as pessoas estão, usando vans, ônibus, barcos ou estruturas temporárias.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no último sábado (25/07) mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante” na Escola Estadual Helena Zerrener, no bairro Quinta Divisão, distrito de Palmeiras. Ao longo do dia, a iniciativa garantiu 371 atendimentos à população e, mais uma vez, cumpriu o papel de descentralizar os serviços de saúde e facilitar o acesso dos moradores das regiões mais afastadas do centro.

A programação reuniu uma série de atendimentos voltados à promoção da saúde, prevenção de doenças e diagnóstico precoce. Entre os serviços mais procurados estiveram as 66 consultas médicas por livre demanda e as 32 consultas de enfermagem, que permitiram acolhimento, avaliação clínica e encaminhamento dos pacientes conforme a necessidade de cada caso.

É fundamental para ampliar o acesso à Atenção Básica, descentralizar os serviços médicos e levar atendimento humanizado a bairros distantes e comunidades rurais que possuem dificuldade de deslocamento.

A população também teve acesso a procedimentos importantes para o monitoramento da saúde, como 53 aferições de pressão arterial e 53 testes de glicemia capilar (dextro). Na área odontológica, foram realizadas 22 avaliações, enquanto as práticas integrativas estiveram representadas por 45 sessões de auriculoterapia, oferecendo uma alternativa complementar para o cuidado com a saúde e o bem-estar dos participantes.

A estrutura montada pela Secretaria de Saúde de Suzano ainda possibilitou a realização de 31 solicitações de exames laboratoriais, além da coleta de 18 exames laboratoriais e de 16 exames preventivos de papanicolau, fundamentais para o rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero. Também foram realizados 16 testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e aplicadas 19 doses de vacinas.

O “Saúde Itinerante” tem como objetivo ampliar o acesso à atenção básica, levando equipes multiprofissionais diretamente aos bairros que estão mais distantes das unidades fixas de saúde. Com isso, os moradores conseguem realizar consultas, exames e procedimentos em um único local, reduzindo deslocamentos e fortalecendo o vínculo com a rede municipal.

O programa é importante porque facilita a realização de exames preventivos, testes rápidos, vacinação e acompanhamento contínuo em um só lugar.