LANCE LIVRE 29-07-2026

‘O braço direito de Tarcísio’

Para tentar alavancar a campanha do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), na disputa por uma vaga no Senado, o PL decidiu adotar o slogan “André, braço direito do Tarcísio”.



Projetos

A ideia é mostrar que, a maioria dos projetos encaminhados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Alesp, teve colaboração e articulação política de André do Prado na aprovação.



Estratégia

A estratégia foi definida para ampliar o conhecimento do eleitor sobre o parlamentar e reforçar a associação entre os dois.



Disputa acirrada

A disputa pela vaga ao Senado em São Paulo está acirrada. Pesquisa Datafolha divulgada no início de julho mostrou Marina Silva (Rede) com 18% das intenções de voto, tecnicamente empatada com Simone Tebet (PSB), que aparece com 16%. Simone também empata tecnicamente com Ricardo Salles (Novo), que registra 13%. Na sequência aparecem André do Prado, com 11%, e Guilherme Derrite (PP), com 10%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



Kátia Sastre

A cabo da Polícia Militar de São Paulo, Kátia Sastre, que ficou conhecida por matar um ladrão em frente a uma escola em Suzano, em maio de 2018, vai disputar novamente uma vaga na Câmara Federal, em Brasília. Em 2018, ela foi eleita deputada federal com 264 mil votos, mas em 2022 não conseguiu se reeleger.



Oficial

Em suas redes sociais, ela fez postagem dizendo ‘Agora é oficial’, referindo-se à convenção do PL que homologou sua candidatura. “O trabalho sério e a dedicação de sempre ganham um novo capítulo”, disse.