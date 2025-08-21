A instalação de um posto da Receita Federal no Centro de Referência do Trabalhador e do Empreendedor (Centrus) em Suzano é um passo estratégico para reconectar a cidade com os serviços essenciais do Estado, reduzindo distâncias, fortalecendo o acesso e promovendo cidadania fiscal. O anúncio foi feito no dia 19 de agosto, quando a Prefeitura firmou convênio com a Receita Federal para viabilizar esse atendimento presencial, que terá início já na primeira quinzena de setembro.

Em um país marcado por desigualdades regionais, dispor de um canal físico da Receita Federal representa um alívio para contribuintes que enfrentam barreiras para resolver pendências fiscais à distância — especialmente idosos, trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais (MEIs) e pessoas com acesso limitado à internet. Atualmente, muitos serviços só podem ser feitos digitalmente, via e-CAC ou aplicativos, o que exclui quem não domina essas plataformas ou não tem equipamento adequado.

A presença de um posto no Centrus transcende burocracia: traduz-se em cidadania efetiva. Ele permitirá emissão de certidões, regularização de CPF ou CNPJ, orientações sobre dívidas, restituições, parcelamentos e recursos tributários — tudo isso sem o deslocamento a longas distâncias ou a necessidade de agendamento em cidades vizinhas com atendimento oneroso ou demorado.

Além disso, reforça a integração institucional entre os governos municipal, estadual e federal, incentivando o fortalecimento da economia local. Micro e pequenos empresários, por exemplo, poderão acessar com mais facilidade orientações para emissão de notas fiscais eletrônicas, abertura de empresas no Simples Nacional e outros regimes fiscais simplificados. Essa proximidade com o fisco estimula o formalização, gera segurança jurídica e contribui para a arrecadação justa e eficiente.