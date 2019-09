Recursos de manutenção

Reforçar o trabalho de infraestrura e manutenção nas cidades é sempre um desafio. A possibilidade existe quando as cidades recebem mais maquinários e conta com logística para executar os serviços de manutenção.

Na semana passada, o governador em exercício Rodrigo Garcia confirmou o financiamento estadual de R$ 3,3 milhões para a Prefeitura de Suzano investir em obras de infraestrutura viária.

A importância da manutenção de vias públicas é importante porque melhora as condições de segurança no trânsito.

Muitos acidentes ocorrem por causa dos buracos em vias, etc.

Na reportagem publicada pelo DS, o contrato entre a Desenvolve SP (agência de fomento do Estado) e o município foi assinado, em reunião no Palácio dos Bandeirantes.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), foi recebido por Garcia para a confirmação da parceria.

É importante que o Estado apoie Suzano e outros municípios em obras de infraestrutura. É, sem dúvida, uma forma de levar desenvolvimento econômico.

A Desenvolve SP é o agente financeiro que nos ajuda nessa missão de oferecer as melhores condições que as prefeituras tanto necessitam neste momento de orçamentos apertados para investimentos.

Só para se ter uma ideia, o Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista é uma instituição financeira do governo do Estado de São Paulo que promove, desde 2009, o desenvolvimento sustentável do Estado por meio de operações de crédito consciente e de longo prazo para as pequenas e médias empresas paulistas.

O objetivo é a melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo com a geração de emprego e renda em todas as regiões do Estado, promovendo o desenvolvimento local.

Foi instituída pela Lei Estadual 10.853/01 e regulamentada pelo Decreto 52.142/07, vinculada à Secretaria de Fazenda e Planejamento, foi concebida como instrumento institucional de apoio às políticas de desenvolvimento econômico para o Estado de São Paulo.

O projeto financiado pelo Estado vai facilitar a circulação de pedestres e veículos, além de ajudar no escoamento da produção agrícola e industrial de Suzano. O dinheiro veio da linha de crédito Via SP e será usado para compra de máquinas e equipamentos para execução de intervenções viárias.

A linha de crédito Via SP abrange obras de recapeamento ou asfaltamento, terraplanagem, movimentação de terra, instalação de guias e sarjetas, drenagem, sinalização da via e compra de maquinário.