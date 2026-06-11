A empregabilidade inclusiva garante oportunidades iguais para profissionais historicamente esquecidos, como pessoas com deficiência.
Ela é vital para promover a autonomia, diversidade e equidade social, transformando o ambiente corporativo ao focar nas habilidades reais do indivíduo e reduzindo desigualdades regionais.
Municípios de todo o País enfrentam o desafio de garantir a abertura de oportunidades nesta área.
Em Suzano, a Prefeitura realiza, nesta quinta-feira (11/06), mais uma edição do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), iniciativa que ajuda no encaminhamento de pessoas com deficiência (PCDs) para o mercado de trabalho. Os atendimentos serão realizados por livre demanda, das 9 às 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista.
O DS trouxe reportagem na edição desta quarta-feira (10) sobre o assunto.
O projeto é fundamental. Garante, por exemplo, autonomia e dignidade. Permite que o profissional conquiste sua independência financeira e social.
Em Suzano é promovido mensalmente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Durante a ação, os participantes passam por entrevistas individualizadas e recebem orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual.
O atendimento busca aproximar os profissionais das oportunidades disponíveis em Suzano e em cidades da região.