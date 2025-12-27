Refeições do Bom Prato

Um dos programas mais bem avaliados do Governo do Estado de São Paulo recebeu investimento, ao longo de 2025, de R$ 263,2 milhões.

Esse valor para o Programa Bom Prato garantiu que 33,7 milhões de refeições saudáveis, balanceadas e saborosas chegassem às pessoas em situação de insegurança alimentar. Foram entregues duas unidades móveis e dois refeitórios neste ano, com ações inéditas durante as baixas temperaturas do inverno.

As unidades em Suzano e demais cidades do Alto Tietê recebem aprovação importante.

A expansão do programa não se limitou à capital. São Vicente e Sorocaba receberam uma nova unidade móvel do Bom Prato, modalidade que serve, em média, 300 almoços por dia para pessoas que vivem em áreas afastadas e não possuem meios de se deslocar até um restaurante fixo. A cada quatro meses, com base em estudos técnicos, elas mudam de localidade para atender outros pontos.

A ampliação do programa consolida o Bom Prato como um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de combate à insegurança alimentar da América Latina. Não é só um prato de boa comida a um preço acessível. É mais que isso: o Bom Prato é um lugar que oferece acolhimento e dignidade, garante o governo estadual.

Além da entrega de novas unidades, o Governo do Estado de São Paulo também realizou a compra de equipamentos e melhorias estruturais nos restaurantes populares do Bom Prato. Com o investimento de R$ 7,8 milhões, realizado no ano passado, 23 unidades receberam troca de pisos e revestimentos, reestruturação das partes elétrica e hidráulica, instalação de piso tátil, entre outras melhorias. Outras 28 unidades receberam novos equipamentos, como talheres, mesas e cadeiras. As melhorias foram feitas ao longo de 2025.

Durante o inverno, o programa também realizou ações especiais. Uma delas foi o “Bom Prato Inverno”, realizada entre 1º de junho e 22 de setembro. As 64 unidades fixas da rede serviram, além do jantar, caldos quentinhos aos frequentadores, oferecendo acolhimento e conforto térmico nos dias de baixas temperaturas. Ao todo, foram servidos mais de 1,1 milhão de caldos em diversas regiões do estado.

Portanto não há dúvida de que o Bom Prato é crucial para São Paulo como uma política pública fundamental de combate à fome e à insegurança alimentar, oferecendo refeições saudáveis, nutritivas e de alta qualidade a preços simbólicos para a população de baixa renda, garantindo um direito básico e promovendo inclusão social, sendo um dos maiores programas do tipo na América Latina e altamente aprovado pelos usuários.