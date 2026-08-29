A Sala de Promoção da Diversidade Mestre Quim, instalada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista, na região norte de Suzano (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc), consolidou-se como um importante espaço de diálogo, formação e convivência para a comunidade.

O DS vem acompanhando a importância desse equipamento para a cidade.

Espaços dedicados à diversidade são fundamentais para garantir a cidadania, o acolhimento social e a quebra de preconceitos na comunidade.

Em uma cidade tão plural como Suzano, os espaços culturais exercem um papel essencial: conectar pessoas, promover o diálogo e celebrar a diversidade. Mais do que locais de lazer, eles são territórios de aprendizado, acolhimento e transformação social.

Em Suzano, criado para fortalecer as políticas públicas de promoção da cidadania e do respeito às diferenças, o equipamento reúne atividades voltadas a temas como igualdade racial, respeito às religiões de matriz africana, cidadania LGBTQIAPN+ e outras pautas relacionadas à diversidade e à inclusão social.

Integrada à estrutura do Cras Boa Vista, a sala tem capacidade para receber até 50 pessoas e foi concebida para ampliar o acesso da população a debates e ações que contribuem para uma sociedade mais inclusiva. O espaço também é utilizado para capacitações de servidores públicos, com o objetivo de fortalecer uma cultura de atendimento humanizado, respeitoso e livre de preconceitos nos serviços oferecidos pelo município.

Tratar da diversidade cultural é essencial para o entendimento da história, identidade e sociedade.

Mais do que isso: garante a habilidade de dialogar com pessoas de diferentes culturas, algo tão comum no mundo globalizado em que vivemos.

Além das atividades promovidas pela administração municipal e pela própria unidade de assistência social, a Sala Mestre Quim, em Suzano, está disponível para a comunidade e pode ser cedida para programações e iniciativas locais. Desta forma, o equipamento amplia sua função para além do atendimento socioassistencial.