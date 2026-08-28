Para combater o problema das caçambas de entulho irregulares e o descarte clandestino de Resíduos da Construção Civil (RCC), os municípios brasileiros atuam por meio de uma combinação de leis de posturas municipais, tecnologia de rastreamento e operações de fiscalização de campo.

Em Suzano, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, apreendeu, na última sexta-feira (21/08), duas caçambas que estavam em situação irregular. As ocorrências foram registradas nos bairros Cidade Edson e Jardim Quaresmeira.

Por todo o País, as prefeituras realizam blitze periódicas unindo diferentes pastas (como as Secretarias de Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Habitação e a Guarda Civil Municipal).

Em Suzano, durante a fiscalização, foi constatado que ambas não possuíam a documentação necessária para permanecerem em operação, o que motivou a apreensão.

A medida faz parte do trabalho permanente de fiscalização realizado no município para garantir o cumprimento das normas relacionadas ao uso e à disposição de caçambas, contribuindo para a organização dos espaços públicos e para a prevenção de irregularidades ambientais.

O uso de caçambas irregulares gera graves prejuízos financeiros, ambientais e de saúde pública para toda a sociedade por todo o País.

Atraídos por preços até 50% abaixo do mercado (o chamado "golpe da caçamba barata"), muitos contratantes ignoram que empresas clandestinas cortam custos descartando o entulho ilegalmente em praças, terrenos baldios e margens de rios.

As ações também buscam assegurar que os responsáveis pelos contentores atuem de forma regularizada, respeitando as exigências estabelecidas pelo município e evitando transtornos.

Em Suzano, a população pode conferir as empresas cadastradas e autorizadas em realizar o transporte de resíduos de construção civil por meio do link https://suzano.sp.gov.br/meio-ambiente/residuos/residuos-da-construcao-civil-cacamba-verde/como-destinar-seus-residuos. Lá é possível obter todas as informações na hora da contratação de uma caçamba; se a empresa constar na tabela, ela está autorizada.

O trabalho é fundamental para garantir que a utilização das caçambas ocorra dentro das normas e sem causar prejuízos ao meio ambiente ou à organização da cidade.

Seguiremos atuando de forma permanente, orientando quando necessário e tomando as medidas cabíveis diante das irregularidades identificadas.