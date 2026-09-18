A operação tapa-buracos é um serviço essencial de manutenção viária realizado pelas prefeituras para recuperar trechos danificados do asfalto e garantir a preservação das cidades.

Uma das importâncias é para a segurança no trânsito porque reduz de forma direta o risco de acidentes para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Evita que os motoristas tenham prejuízos com danos em pneus, rodas, suspensão e alinhamento.

Em Suzano, esse trabalho vem sendo realizado com sucesso.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano ampliou em 177% o alcance da Operação Tapa-Buraco entre 2025 e 2026, conforme revelado pelo comparativo dos balanços referentes ao trabalho executado entre os meses de janeiro e agosto dos respectivos anos. O reforço da atuação garantiu melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres.

Nos oito primeiros meses do ano passado, as equipes estiveram em 439 ruas e aplicaram um total de 1.501,73 toneladas de massa asfáltica. No mesmo período deste ano, 843 ruas foram alcançadas e 4.163,35 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas. Os números revelam uma mobilização especial verificada especialmente no primeiro semestre, mas que teve continuidade nos meses de julho e agosto.

Ao longo deste ano, a quantidade de reparos foi potencializada com a chegada de quatro caminhões equipados para aplicação de massa asfáltica quente, que quadruplicou a capacidade de atendimento. O município, que realizava cerca de 240 ações mensais nas vias públicas, passou a proporcionar 1,2 mil intervenções por mês em diferentes bairros da cidade, inclusive aos sábados.

A Operação Tapa Buraco é um serviço essencial de manutenção viária realizado pelas Prefeituras para recuperar trechos danificados do asfalto.

O trabalho consiste em identificar, preparar e preencher os buracos com massa asfáltica, garantindo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. Além de melhorar a fluidez do tráfego e evitar acidentes, essa ação contribui para preservar a infraestrutura da cidade e aumentar a durabilidade das vias públicas.

Em Suzano, a atuação tem sido expressiva com a Operação Tapa-Buraco e com o trabalho de sinalização, para reforçar a demarcação viária.